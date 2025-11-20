Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Rosario se prepara para un fin de semana extralargo —del viernes 21 al lunes 24 de noviembre— con una programación cultural, turística y gastronómica más amplia que en años anteriores. Habrá festivales de poesía, magia y teatro independiente, ferias y mercados, recorridos guiados, actividades para las infancias, propuestas deportivas y la llegada de un evento inédito: la Expo Gaming 2025.
A continuación, la guía completa y en clave práctica para planificar cada día del finde.
Una ciudad llena de actividades
La presentación oficial se realizó en el nuevo Mercado del Río, donde el secretario de Cultura, Federico Valentini, destacó el objetivo central de la agenda: “Recuperar el espacio público y llenar la ciudad de actividades gratuitas y territoriales”.
Por su parte, la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Matheus, confirmó que la ocupación hotelera anticipa un alto movimiento: “Rosario está preparada para recibir visitantes y ofrecer experiencias culturales, deportivas y recreativas durante todo el fin de semana largo”.
Principales eventos del fin de semana
Festival Internacional de Poesía de Rosario — 33ª edición
-
Del 20 al 22 de noviembre
-
Sedes: Cultural Fontanarrosa, CCPE, Plataforma Lavardén y otras
-
Lecturas, talleres y feria de editoriales de todo el país
-
Programación: disponible en la web municipal
Festival de Magia Rosario — Edición 8
Noche en mi Barrio — Azcuénaga
-
Sábado 22, de 20 a 24
-
Calle Mendoza entre Matienzo y Magallanes
-
Música en vivo, foodtrucks, patio cervecero, actividades infantiles, ferias y espectáculos
Noche de los Teatros Independientes — 3ª edición
-
Lunes 24, de 19.30 a 23
-
14 salas de la ciudad
-
Entrada libre y gratuita
Expo Gaming Rosario 2025 — Primera edición
-
22 y 23 de noviembre
-
Puerto Joven
-
Más de 25 juegos nacionales, desarrolladores, simuladores de F1, charlas, cosplay, cultura pop y gastronomía
Experiencias y recorridos guiados
Estación Rosario 300 — Inmersivo
Visita guiada al Palacio Municipal
Recorrido Oroño hacia el río
Recorridos en monopatín eléctrico — Experiencias Muy Rosario
Deporte y recreación
Automovilismo en el Autódromo Juan Manuel Fangio
Calle Recreativa
Ferias y mercados
Mercado del Río
Biomercado Nocturno
-
Sábado 22 y domingo 23, 18 a 23
-
Av. Estanislao López y Balcarce
-
Emprendimientos sustentables, talleres y gastronomía saludable
Mercado del Centro
Mercado del Patio
Ferias Arriba Rosario
Otras actividades culturales
-
Cine gratuito en el Lumière
-
Muestra Emergentes en el CEC
-
Exposición “Imaginar la ciudad” de Francesco Tonucci, en el CCPE
-
Muestra “Argentina” del grupo Mondongo, en el Museo Castagnino
Un fin de semana para aprovechar la ciudad
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, sintetizó el clima que busca transmitir la agenda: “Rosario volvió, volvió con toda. Queremos que los vecinos se apropien del espacio público y lo llenen de vida”.
Con actividades para todas las edades, espacios renovados y una ocupación turística en alza, la ciudad se prepara para uno de los fines de semana largos más activos del año.