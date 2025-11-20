La Capital | La Ciudad | Rosario

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Rosario prepara un fin de semana largo con más de 40 actividades gratuitas y para toda la familia. Todos los planes, uno por uno.

20 de noviembre 2025 · 14:20hs
Entre el viernes 21 y el lunes 24

Entre el viernes 21 y el lunes 24, Rosario ofrecerá actividades culturales, deportivas y gastronómicas en todos los barrios, con reservas hoteleras en alza y fuerte expectativa turística.

Rosario se prepara para un fin de semana extralargo —del viernes 21 al lunes 24 de noviembre— con una programación cultural, turística y gastronómica más amplia que en años anteriores. Habrá festivales de poesía, magia y teatro independiente, ferias y mercados, recorridos guiados, actividades para las infancias, propuestas deportivas y la llegada de un evento inédito: la Expo Gaming 2025.

A continuación, la guía completa y en clave práctica para planificar cada día del finde.

Una ciudad llena de actividades

La presentación oficial se realizó en el nuevo Mercado del Río, donde el secretario de Cultura, Federico Valentini, destacó el objetivo central de la agenda: “Recuperar el espacio público y llenar la ciudad de actividades gratuitas y territoriales”.

Por su parte, la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Matheus, confirmó que la ocupación hotelera anticipa un alto movimiento: “Rosario está preparada para recibir visitantes y ofrecer experiencias culturales, deportivas y recreativas durante todo el fin de semana largo”.

Principales eventos del fin de semana

Festival Internacional de Poesía de Rosario — 33ª edición

  • Del 20 al 22 de noviembre

  • Sedes: Cultural Fontanarrosa, CCPE, Plataforma Lavardén y otras

  • Lecturas, talleres y feria de editoriales de todo el país

  • Programación: disponible en la web municipal

Festival de Magia Rosario — Edición 8

  • Sábado 22, de 17 a 22

  • Edificio Ex Aduana (Av. Belgrano 501)

  • Shows para toda la familia

Noche en mi Barrio — Azcuénaga

  • Sábado 22, de 20 a 24

  • Calle Mendoza entre Matienzo y Magallanes

  • Música en vivo, foodtrucks, patio cervecero, actividades infantiles, ferias y espectáculos

Noche de los Teatros Independientes — 3ª edición

  • Lunes 24, de 19.30 a 23

  • 14 salas de la ciudad

  • Entrada libre y gratuita

Expo Gaming Rosario 2025 — Primera edición

  • 22 y 23 de noviembre

  • Puerto Joven

  • Más de 25 juegos nacionales, desarrolladores, simuladores de F1, charlas, cosplay, cultura pop y gastronomía

Experiencias y recorridos guiados

Estación Rosario 300 — Inmersivo

  • Galpón 17

  • Viernes a lunes, 17 a 21

  • Entradas y turnos en línea

Visita guiada al Palacio Municipal

  • Sábado 22, 10.30

  • Gratis, con inscripción previa

Recorrido Oroño hacia el río

  • Sábado 22, 19

  • Paseo guiado por uno de los bulevares más emblemáticos

Recorridos en monopatín eléctrico — Experiencias Muy Rosario

  • Viernes y sábado 17; domingo y lunes 10

  • Entradas: muyrosario.com.ar

Deporte y recreación

Automovilismo en el Autódromo Juan Manuel Fangio

  • Sábado 22 y domingo 23

  • Novena fecha de Categorías Agrupadas Federadas

Calle Recreativa

  • Domingo 23, 8.30 a 12.30

  • Circuito habitual con actividades especiales

Ferias y mercados

Mercado del Río

  • Viernes a lunes, 9 a 23

  • Nuevo polo gastronómico y cultural

Biomercado Nocturno

  • Sábado 22 y domingo 23, 18 a 23

  • Av. Estanislao López y Balcarce

  • Emprendimientos sustentables, talleres y gastronomía saludable

Mercado del Centro

  • Viernes 9 a 18 – Sábado 10 a 18 (almacén)

  • Viernes y sábado 11 a 22 (gastronomía)

Mercado del Patio

  • Viernes a domingo, 9 a 21 (locales) – Gastronómico hasta las 24

Ferias Arriba Rosario

  • Agenda completa por barrio en rosario.gob.ar

Otras actividades culturales

  • Cine gratuito en el Lumière

  • Muestra Emergentes en el CEC

  • Exposición “Imaginar la ciudad” de Francesco Tonucci, en el CCPE

  • Muestra “Argentina” del grupo Mondongo, en el Museo Castagnino

Un fin de semana para aprovechar la ciudad

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, sintetizó el clima que busca transmitir la agenda: “Rosario volvió, volvió con toda. Queremos que los vecinos se apropien del espacio público y lo llenen de vida”.

Con actividades para todas las edades, espacios renovados y una ocupación turística en alza, la ciudad se prepara para uno de los fines de semana largos más activos del año.

