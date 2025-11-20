Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Rosario prepara un fin de semana largo con más de 40 actividades gratuitas y para toda la familia. Todos los planes, uno por uno.

Entre el viernes 21 y el lunes 24, Rosario ofrecerá actividades culturales, deportivas y gastronómicas en todos los barrios, con reservas hoteleras en alza y fuerte expectativa turística.

Rosario se prepara para un fin de semana extralargo —del viernes 21 al lunes 24 de noviembre— con una programación cultural, turística y gastronómica más amplia que en años anteriores. Habrá festivales de poesía, magia y teatro independiente, ferias y mercados, recorridos guiados, actividades para las infancias, propuestas deportivas y la llegada de un evento inédito: la Expo Gaming 2025.

A continuación, la guía completa y en clave práctica para planificar cada día del finde.

La presentación oficial se realizó en el nuevo Mercado del Río, donde el secretario de Cultura, Federico Valentini, destacó el objetivo central de la agenda: “Recuperar el espacio público y llenar la ciudad de actividades gratuitas y territoriales” .

Por su parte, la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Matheus, confirmó que la ocupación hotelera anticipa un alto movimiento: “Rosario está preparada para recibir visitantes y ofrecer experiencias culturales, deportivas y recreativas durante todo el fin de semana largo” .

Principales eventos del fin de semana

Festival Internacional de Poesía de Rosario — 33ª edición

Del 20 al 22 de noviembre

Sedes: Cultural Fontanarrosa, CCPE, Plataforma Lavardén y otras

Lecturas, talleres y feria de editoriales de todo el país

Programación: disponible en la web municipal

Festival de Magia Rosario — Edición 8

Sábado 22, de 17 a 22

Edificio Ex Aduana (Av. Belgrano 501)

Shows para toda la familia

Noche en mi Barrio — Azcuénaga

Sábado 22, de 20 a 24

Calle Mendoza entre Matienzo y Magallanes

Música en vivo, foodtrucks, patio cervecero, actividades infantiles, ferias y espectáculos

Noche de los Teatros Independientes — 3ª edición

Lunes 24, de 19.30 a 23

14 salas de la ciudad

Entrada libre y gratuita

Expo Gaming Rosario 2025 — Primera edición

22 y 23 de noviembre

Puerto Joven

Más de 25 juegos nacionales, desarrolladores, simuladores de F1, charlas, cosplay, cultura pop y gastronomía

Experiencias y recorridos guiados

Estación Rosario 300 — Inmersivo

Galpón 17

Viernes a lunes, 17 a 21

Entradas y turnos en línea

Visita guiada al Palacio Municipal

Sábado 22, 10.30

Gratis, con inscripción previa

Recorrido Oroño hacia el río

Sábado 22, 19

Paseo guiado por uno de los bulevares más emblemáticos

Recorridos en monopatín eléctrico — Experiencias Muy Rosario

Viernes y sábado 17; domingo y lunes 10

Entradas: muyrosario.com.ar

Deporte y recreación

Automovilismo en el Autódromo Juan Manuel Fangio

Sábado 22 y domingo 23

Novena fecha de Categorías Agrupadas Federadas

Calle Recreativa

Domingo 23, 8.30 a 12.30

Circuito habitual con actividades especiales

Ferias y mercados

Mercado del Río

Viernes a lunes, 9 a 23

Nuevo polo gastronómico y cultural

Biomercado Nocturno

Sábado 22 y domingo 23, 18 a 23

Av. Estanislao López y Balcarce

Emprendimientos sustentables, talleres y gastronomía saludable

Mercado del Centro

Viernes 9 a 18 – Sábado 10 a 18 (almacén)

Viernes y sábado 11 a 22 (gastronomía)

Mercado del Patio

Viernes a domingo, 9 a 21 (locales) – Gastronómico hasta las 24

Ferias Arriba Rosario

Agenda completa por barrio en rosario.gob.ar

Otras actividades culturales

Cine gratuito en el Lumière

Muestra Emergentes en el CEC

Exposición “Imaginar la ciudad” de Francesco Tonucci, en el CCPE

Muestra “Argentina” del grupo Mondongo, en el Museo Castagnino

Un fin de semana para aprovechar la ciudad

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, sintetizó el clima que busca transmitir la agenda: “Rosario volvió, volvió con toda. Queremos que los vecinos se apropien del espacio público y lo llenen de vida”.

Con actividades para todas las edades, espacios renovados y una ocupación turística en alza, la ciudad se prepara para uno de los fines de semana largos más activos del año.