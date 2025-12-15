La Capital | Ovación | Jorge Almirón

Todos los números de Jorge Almirón, el técnico copero que llega a Central

Jorge Almirón es el nuevo técnico de Central, con un recorrido muy bueno en los distintos clubes y en la Copa Libertadores. Estadísticas completas.

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

15 de diciembre 2025 · 18:54hs
Jorge Almirón

Jorge Almirón, en la final de la Copa Libertadores con Boca ante Fluminense. Ahora, en Central.

Jorge Almirón conducirá con Central su 12º equipo de primera división, el séptimo en el país. Y buscará que su séptima participación en la Copa Libertadores termine con un título. Dos veces pegó en el palo, con Lanús y Boca. El flamante DT cosechó además 5 títulos en su carrera.

Almirón tiene 54 años y es de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Luego de finalizar su carrera como futbolista en Dorados de Sinaloa, se haría cargo del primer equipo mexicano, en lo que fue su primera experiencia al mando de un plantel profesional.

Posteriormente, entrenó a los clubes mexicanos de segunda división Veracruz y Correcaminos. Luego, asumiría el puesto de entrenador asistente en su ex club Atlas en octubre de 2012. Más tarde, dirigiría a Defensa y Justicia hasta junio de 2013, su primer club argentino, aunque en la B Nacional, donde dejó su cargo para asumir en Tijuana hasta diciembre de 2013.

Luego pasó en la temporada 2013/14 por Godoy Cruz, en la 2014/15 por Independiente, en la 2016/18 por Lanús, en 2018 por Atlético Nacional (Colombia), en la 2018/19 por San Lorenzo, en la 2019/20 por Al Shabab (Arabia Saudita), en la 2020/21 por Elche (España), en 2022 regresó a Lanús, en la 2022/23 de nuevo por Elche (España), en 2023 por Boca y en la 2024/25 por Colo Colo (Chile).

En total, contemplando toda su carrera como entrenador, dirigió 536 partidos, con 217 victorias, 161 empates y 158 derrotas, lo que representa un 50,5% de eficacia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2000684931962347706&partner=&hide_thread=false

Los 5 títulos de Jorge Almirón

Almirón consiguió en Lanús nada menos que tres títulos. Todos en 2016; Copa Bicentenario; Supercopa Argentina y Torneo Primera División. Y arañó la Copa Libertadores en 2017.

En Colo Colo fueron dos y ambos en 2024: el de Primera División y la Supercopa de Chile.

Y fue subcampeón de las Copa Libertadores 2017 y 2023, en Lanús y Boca.

Los partidos frente a Central

El nuevo DT canalla fue rival 9 partidos, con 5 triunfos, 3 empates y 1 derrota (14GF y 5 GC). Los partidos fueron los siguientes:

2012 Defensa y Justicia (B Nacional) (L) 0-1

2013 Defensa y Justicia (B Nacional) (V) 1-1

2014 Godoy Cruz (L) 3-0

2015 Independiente (L) 2-0

2017 Lanús (V) 2-1

2019 San Lorenzo (V) 1-0

2022 Lanús (L) 3-1

2022 Lanús (V) 0-0

2023 Boca (V) 2-2

Los partidos frente a Newell's

Almirón dirigió frente a Newell's en 8 partidos, con saldo positivo: 5 ganados, 2 empatados y 1 perdido (12 GF y 6 GC).

2014 Godoy Cruz (L) 0-1

2015 Independiente (L) 1-0

2015 Independiente (V) 3-2

2016 Lanús (L) 3-0

2017 Lanús (V) 1-1

2017 Lanús (L) 1-0

2019 San Lornezo (L) 1-1

2023 Boca (L) 2-1

El rendimiento en Copas Sudamericanas

Copa Libertadores

Dirigió 60 partidos (24G/18E/18P): 90 puntos sobre 180 posibles, 50% de eficacia. Participó en 6 ediciones de Libertadores con 5 clubes distintos y alcanzó 2 finales. En los mano a mano, disputó 13, está 9 ganados y 4 perdidos. Dos veces no superó la Fase de Grupos

Disputó 14 partidosen Lanús (7/2/5); 8 en Atlético Nacional de Medellín (4/1/3); 6 en San Lorenzo (3/1/2); 12 en Boca (4/6/2); 20 en Colo Colo (6/8/6). El detalle completo es el siguiente:

2017-Lanús: 14 partidos 7G/2E/5P Fase de grupos 4/1/1 (Nacional, Chapecoense, Atletico Zulia), 8avos The Strongest G y E; 4tos San Lorenzo P y G (PPP); Semi River P y G; Final: Gremio P y P.

2018-Atlético Nacional: 8 partidos; 4G/1E/3P Fase de grupos 3/1/2 (Colo Colo, Delfín y Bolivar) 8avos Atlético Tucumán G y P

2019-San Lorenzo: 6 partidos; 3G/1E/2P Fase de grupos (Melgar, Junior y Palmeiras).

2023-Boca: 12 partidos; 4G/6E/2P Fase de grupos 4/0/1 (Monagas, Pereira y Colo Colo); 8avos Nacional E y E (PPP); 4tos Racing E y E (PPP); Semi Palmeiras E y E (PPP) Final Fluminense P.

2024-Colo Colo: 5G/6E/3P Previa 1 Godoy Cruz G y E; Previa 2 Trinidense G y E; Fase de Grupos G1/E3/P2 (Fluminense, Cerro Porteño y Alianza Lima) 8avos Junior G y G; 4tos River E y P.

2025-Colo Colo: 1G/2E/3P Fase de grupos (Bucaramanga, Fortaleza y Racing).

Copa Sudamericana

Participó en 2 ediciones, ambas con Lanús. Jugó 10 partidos, de los que ganó 3 empató 3 y perdió 4; sumó 12 puntos de 30, 40%. Perdió los dos mano a mano que jugó.

En 2016, cayó ante Independiente los dos partidos de segunda ronda y en 2022 jutó 8, 3G/3E/2P (Fase de grupos: Barcelona, Wanderers y Metropolitanos) 3/2/1; 8avos v. Independiente E y P.

