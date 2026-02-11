El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Gastón Ávila fue el destacado en el buen triunfo canalla

El Gato, quien jugó sus primer partido tras su regreso al Canalla, estuvo un escalón por encima del resto. Julián Fernández y Pizarro se subieron al podio

Los futbolistas de Central celebran, cheque en mano, el pase a los 16avos de final en la Copa Argentina.

Gastón Ávila fue de lo mejor que mostró Central en la holgada victoria que logró frente a Sportivo Belgrano de San Francisco . El Gato estuvo firme en la marca y hasta se animó a los pases en profundidad. Fue su primer partido tras el regreso a Arroyito. Buenas actuaciones también de Julián Fernández, autor del primer gol, y el chileno Vicente Pizarro.

Jorge Broun 6: en la única que lo exigieron, respondió. Sumó una nueva valla invicta y está a nueve partidos de convertirse en el arquero con más presencias de Central.

Emanuel Coronel 5,5: no tuvo problemas en clausurar su lateral debido a la impericia de los delanteros de la Verde.

Ignacio Ovando 6: mostró la solvencia de siempre y esta vez no tomó riesgos innecesarios.

GASTON AVILA 7: tomando más que nada lo que hizo en el primer tiempo, estuvo un pequeño escalón por encima de sus compañeros. Mostró mucha técnica para poner pases largos y precisos, y en algunos casos fue el que inició la jugada.

Agustín Sández 5,5: al igual que Coronel, se mantuvo firme cuando lo atacaron por su sector y no tuvo mayores inconvenientes.

Enzo Giménez 6: muy participativo. Jugó por momentos más de puntero por derecha que como volante por ese sector y dio la asistencia en el primer gol.

Franco Ibarra 5: perdió en el primer tiempo un par de pelotas que le hubiesen dado un dolor de cabeza al equipo contra un rival más fuerte.

Vicente Pizarro 6,5: siempre trató de adueñarse de la pelota y buscar al compañero mejor ubicado. Siempre estuvo bien parado y en el segundo tiempo hasta se animó a patear dos veces al arco.

Ángel Di María 6: mostró una vez más lo importante que es para este equipo y jugó casi todo el partido. Se fue aplaudido por todo el estadio.

Julián Fernández 6,5: hizo el gol que abrió el partido, mostró buena técnica, pero fue de mayor a menor, ya que Central atacó más por el lado derecho.

Alejo Veliz 5,5: anotó el segundo gol y para el 9 siempre es importante convertir, pero se ahogó entre los marcadores centrales de Sportivo Belgrano.

Ingresaron en Central

Enzo Copetti 5: con un Central regulando, no tuvo mucha participación.

Federico Navarro 5: se paró en el lugar de Ibarra y no tuvo muchas dificultades.

Giovanni Cantizano 5: al igual que Copetti, no tuvo mucho trabajo, ya que el equipo se sentía cómodo con el resultado.

Paolo Giaccone -: solamente le quedará grabado este partido por su debut en primera.

Santiago Segovia -: entró al final y pasó desapercibido.

Jorge Almirón, el DT 6: una de sus cualidades es pasar los partidos eliminatorios y lo hizo. La tardanza en los cambios son decisiones que tomó como entrenador y seguro tiene sus argumentos. Su equipo marcó la superioridad que se esperaba.