Los hinchas de Central volvieron a la ruta y le pusieron color al partido por la Copa Argentina

E pueblo canalla viajó con mucho entusiasmo a la capital de la provincia para ver al equipo de Jorge Almirón. Postales de un ritual casi sagrado

Parate. A un costado de la ruta, los hinchas de Central vivieron la previa con mucha alegría.

Los hinchas de los clubes rosarinos, a pesar de las restricciones existentes, tienen la cultura del viaje y cada vez que se presenta una oportunidad no la desaprovechan. Y más allá del contexto económico, de los 50 mil pesos que vale una popular o 70 mil una platea, más los gastos del viaje y que el partido vaya televisado en directo acompañan en gran número. Los de Central esta vez salieron nuevamente a la ruta.

Esta vez no fue la excepción. Por más que sea un día laborable, que no se trate de un partido definitorio ya que es una llave de 32vos de final y que el rival sea un equipo del Federal A, el pueblo de Central nuevamente dijo presente.

Ya en los más de 160 km de autopista, el color amarillo y azul predominaba a los costados con los hinchas que a mitad de camino, o cerca de Santa Fe pararon para tomar unos mates e incluso algunos se animaron a hacer algo a la parrilla.

Antes de llegar a la cancha de Unión

Como los chicos dueños de la bandera que dice “Los Blokes son canallas”, quienes hicieron un alto antes de llegar al estadio de Unión, al igual que un grupo de chicas y algunas familias que se animaron a hacer un parate.

Hinchas2 Las banderas acompañaron al hincha de Central a Santa Fe. Mucho color por parte del pueblo canalla. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Por otra parte, fueron varios los micros de las distintas agrupaciones y peñas de Central que a una velocidad moderada desandaban el camino hasta el 15 de abril.

Ya en las adyacencias de la cancha, las cervecerías de la zona seguramente en esta épocas de vacas flacas pudieron facturar un poco más que cualquier miércoles habitual de una tarde de febrero. Mientras que otros apelaron a la heladerita para llegar al partido con algo en el estómago y bien hidratados.

El folclore canalla ya dentro del estadio

Dentro del estadio, el público de Central comenzó a acomodarse lentamente. Las primeras banderas exhibidas fueron las de Acindar, Falcucci, Pérez, Hospitales, Barrio Godoy, Mi Amor Letal, Barrio Alvear, Barrio Sarmiento, Sobredosis Canalla, Las Heras, Domingo Matheu, Nací Para Adorarte, Borracho Te Voy a Seguir, Victoria, Tablada, Fisherton y Villa Gobernador Gálvez.

La mesa ya está servida esperando el plato fuerte a partir de las 19 donde Central tratará de lograr la clasificación ante Sportivo Belgrano y devolverle la alegría a la gente que viajó.