Primera C: Argentino y el DT José Previti, en la cuenta regresiva para jugar con Juventud Unida

Solo faltan nueve días para el arranque de la Primera C y Argentino, dirigido por José Previti, sigue con los entrenamientos y partidos amistosos para llegar de la mejor manera al debut ante Juventud Unida, el 21 de febrero en estadio José Martín Olaeta. Por su parte Leones FC entrena al full en Funes.
Por su parte el club informó que tres futbolistas firmaron contrato por una temporada. El primero es el delantero Nicolás Heiz, con pasado en el torneo Federal A y que viene de jugar en PSM Fútbol por el Regional Amateur.
Argentino y tres refuerzos
También sumó al arquero Franco Puppo, con pasado en la Liga Venadense y el Federal A. Y al defensor Luciano Cáceres, con pasado en Teodelina FC. Ambos firmaron por un año.
El Salaíto jugó un encuentro amistoso el martes ante Boca en Serodino y empató 2 a 2. Los tantos de Argentino los anotaron Cáceres y Aronna.
El equipo del Garza Previti salió con Puppo; Cabrera, Cáceres y Braña; Sánchez, Correa, Valles y Bismar Gómez; Andrada, Espíndola y Rodrigo González. En el complemento ingresaron Olivera, Palacin, Cejas, Fontana, Pino, Raga, René González y Aronna.
Los salaítos afrontarán el último amistoso ante Central Ballester, equipo de la Primera C, este viernes a las 9.30 en el estadio Olaeta y a puertas cerradas.
Leones FC entrena a full en Funes
De cara al debut en el torneo de la Primera C, que será el sábado 21 de febrero ante El Porvenir en el estadio Antonio Di Giácomo del club Unión de Arroyo Seco, Leones FC, comandado por Franco Ferlazzo, continúa a full con los entrenamientos en Estancia Damfield de Funes.
El plantel en la semana no tendrá partidos amistosos. El último fue ante Sportivo las Parejas en Arroyo Seco, que ganó 1 a 0 con el tanto de Diego Barrionuevo.
En ese ensayo, el once formó con Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Lucas Zapata, Román Elsegood, Mario Senra; Juan Vieyra, Franco Tanneur, Marcos Benítez Alejo Fernández; Leandro Duarte, Lucas Manochi. Ingresaron: Javier Graieb, Cristian Ortigoza, Valentín Lemos y Diego Barrionuevo.
