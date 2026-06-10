El Mundial 2026 desde el sillón: TV, día, horario y relatores de la Copa del Mundo

Todos los partidos de la cita mundialista contarán con distintos canales de transmisión en Argentina, con un récord histórico de 104 encuentros

El Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica.

Este jueves 11 de junio será el partido inaugural del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , con el comienzo del evento más grande del fútbol. Millones de fanáticos a lo largo y ancho del país seguirán los partidos de la selección argentina , en una edición que marcará un récord histórico de 104 encuentros .

Más allá del camino que tenga la Albiceleste en su sueño de defender la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022 , los futboleros que seguirán todos los partidos de la cita mundialista tendrán una amplia oferta de canales para ver los 72 encuentros de la fase de grupos .

Desde sus comienzos hace casi 100 años, el Mundial deja épicas definiciones en cada edición, con grandes seleccionados que están obligados a ganar y naciones de poco recorrido que se ilusionan con dar el batacazo.

A partir del duelo entre México y Sudáfrica que dará el puntapié inicial este jueves a las 16 (horario en Argentina) en el estadio Azteca, la Copa del mundo tendrá lugar hasta el domingo 19 de julio, cuando se disputará la final en el estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium).

Copa del Mundo Mundial La Copa del Mundo contará con 104 partidos en esta edición de 2026. AP

Esta edición contará por primera vez con 48 selecciones participantes que se dividirán en 12 grupos. En la primera fase, 32 equipos clasificarán directo a los 16avos de final (los 12 primeros, los 12 segundos y los 8 mejores terceros). Esta instancia conformará los cruces y marcará el camino de cada llave hacia la gran final.

Qué canales transmitirán la Copa del Mundo

Para este Mundial 2026, varias señales emitirán los partidos de la fase de grupos, aunque solamente una contará con la totalidad de los encuentros, sin excepción: DSports. La señal de DirecTV estará además disponible para los abonados de Flow y Paramount+.

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En tanto, Telefe, TyC Sports y Disney+ Premium también transmitirán un porcentaje de los partidos de la Copa del Mundo, mientras que la TV Pública lo hará únicamente con los encuentros de la selección argentina (las transmisiones no serán propias, sino que replicarán la imagen y los relatos de DSports).

Una vez finalizada la fase de grupos, en la fase eliminatoria, TyC Sports confirmó que tendrá seis partidos de 16avos de final, cuatro de octavos, uno de cuartos, una semifinal y la final, aunque los cruces específicos quedan sujetos a la clasificación de los equipos. De la misma manera, Disney+ emitirá dos partidos de 16avos, dos de octavos, uno de cuartos, las dos semifinales y la final, mientras que Telefe transmitirá 10 partidos de eliminación directa que aún no fueron confirmados por la señal. Por su parte, la TV Pública tampoco anunció cuáles serán los siete partidos restantes que retransmitirá desde DSports.

Los grupos del Mundial

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Quiénes serán los relatores y comentaristas

El equipo de Telefe que trabajará en las transmisiones del Mundial contará con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky, además de la cobertura de Sofía Martínez desde el estadio. En cuanto a TyC Sports, el canal contará con el equipo principal de Hernán Feler (relato), Ariel Senosiain (comentario) y Gastón Edul (cobertura), además de Julián Bricco, Gustavo Lombardi y Ariel Rodríguez para otros partidos.

Por el lado de DSports, que además será retransmitida por la TV Pública, Flow y Paramount+, presentará a Gustavo Kuffner como relator principal en los partidos de Argentina, junto a Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez en los comentarios.

Finalmente, Disney+ confirmó que Mariano Closs y Diego Latorre conformará la dupla principal para los partidos de la selección argentina y otros encuentros de la Copa del Mundo, mientras que Sebastián Vignolo y Gustavo López serán el equipo alternativo para otros partidos del Mundial.

image (94) Cinco señales transmitirán en simultáneo los partidos de la selección argentina.

Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

16:00 hs - México vs. Sudáfrica (DSports, Telefe y Disney+).

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23:00 hs - Corea del Sur vs. República Checa (DSports y TyC Sports).

Viernes 12 de junio

16:00 hs - Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (DSports).

22:00 hs - Estados Unidos vs. Paraguay (DSports, Telefe y TyC Sports).

Sábado 13 de junio

16:00 hs - Catar vs. Suiza (DSports).

19:00 hs - Brasil vs. Marruecos (DSports y Telefe).

22:00 hs - Haití vs. Escocia (DSports y TyC Sports).

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Domingo 14 de junio

01:00 hs - Australia vs. Turquía (DSports y TyC Sports).

14:00 hs - Alemania vs. Curazao (DSports).

17:00 hs - Países Bajos vs. Japón (DSports, Telefe y TyC Sports).

20:00 hs - Costa de Marfil vs. Ecuador (DSports, Telefe y Disney+).

23:00 hs - Suecia vs. Túnez (DSports y TyC Sports).

Lunes 15 de junio

13:00 hs - España vs. Cabo Verde (DSports).

16:00 hs - Bélgica vs. Egipto (DSports y TyC Sports).

19:00 hs - Arabia Saudita vs. Uruguay (DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+).

22:00 hs - Irán vs. Nueva Zelanda (DSports y TyC Sports).

Martes 16 de junio

16:00 hs - Francia vs. Senegal (DSports).

19:00 hs - Irak vs. Noruega (DSports y TyC Sports).

22:00 hs - Argentina vs. Argelia (DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+).

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Miércoles 17 de junio

01:00 hs - Austria vs. Jordania (DSports y TyC Sports).

14:00 hs - Portugal vs. RD Congo (DSports).

17:00 hs - Inglaterra vs. Croacia (DSports, Telefe y TyC Sports).

20:00 hs - Ghana vs. Panamá (DSports y TyC Sports).

23:00 hs - Uzbekistán vs. Colombia (DSports, TyC Sports y Disney+).

Jueves 18 de junio

13:00 hs - República Checa vs. Sudáfrica (DSports y TyC Sports).

16:00 hs - Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (DSports y Telefe).

19:00 hs - Canadá vs. Qatar (DSports).

22:00 hs - México vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports).

Viernes 19 de junio

16:00 hs - Estados Unidos vs. Australia (DSports y TyC Sports).

19:00 hs - Escocia vs. Marruecos (DSports y Telefe).

21:30 hs - Brasil vs. Haití (DSports y TyC Sports).

Sábado 20 de junio

0:00 hs - Turquía vs. Paraguay (DSports).

14:00 hs - Países Bajos vs. Suecia (DSports y TyC Sports).

17:00 hs - Alemania vs. Costa de Marfil (DSports, Telefe y TyC Sports).

21:00 hs - Ecuador vs. Curazao (DSports y Disney+).

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Domingo 21 de junio

01:00 hs - Túnez vs. Japón (DSports).

13:00 hs - España vs. Arabia Saudita (DSports, Telefe y TyC Sports).

16:00 hs - Bélgica vs. Irán (DSports).

19:00 hs - Uruguay vs. Cabo Verde (DSports, Telefe y Disney+).

22:00 hs - Nueva Zelanda vs. Egipto (DSports y TyC Sports).

Lunes 22 de junio

14:00 hs - Argentina vs. Austria (DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+).

18:00 hs - Francia vs. Irak (DSports).

21:00 hs - Noruega vs. Senegal (DSports y TyC Sports).

Martes 23 de junio

00:00 hs - Jordania vs. Argelia (DSports).

14:00 hs - Portugal vs. Uzbekistán (DSports, TyC Sports y Telefe).

17:00 hs - Inglaterra vs. Ghana (DSports y Telefe).

20:00 hs - Panamá vs. Croacia (DSports y TyC Sports).

23:00 hs - Colombia vs. RD Congo (DSports y Disney+).

Miércoles 24 de junio

16:00 hs - Suiza vs. Canadá (DSports y TyC Sports).

16:00 hs - Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (DSports).

19:00 hs - Escocia vs. Brasil (DSports y Telefe).

19:00 hs - Marruecos vs. Haití (DSports y TyC Sports).

22:00 hs - República Checa vs. México (DSports).

22:00 hs - Sudáfrica vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports).

Jueves 25 de junio

17:00 hs - Ecuador vs. Alemania (DSports, TyC Sports, Telefe y Disney+).

17:00 hs - Curazao vs. Costa de Marfil (DSports).

20:00 hs - Túnez vs. Países Bajos (DSports).

20:00 hs - Japón vs. Suecia (DSports y TyC Sports).

23:00 hs - Turquía vs. Estados Unidos (DSports y TyC Sports).

23:00 hs - Paraguay vs. Australia (DSports y Telefe).

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Viernes 26 de junio

16:00 hs - Noruega vs. Francia (DSports, TyC Sports y Telefe).

16:00 hs - Senegal vs. Irak (DSports).

21:00 hs - Uruguay vs. España (DSports, TyC Sports, Telefe y Disney+).

21:00 hs - Cabo Verde vs. Arabia Saudita (DSports).

Sábado 27 de junio

00:00 hs - Nueva Zelanda vs. Bélgica (DSports).

00:00 hs - Egipto vs. Irán (DSports y TyC Sports).

18:00 hs - Panamá vs. Inglaterra (DSports y TyC Sports).

18:00 hs - Croacia vs. Ghana (DSports).

20:30 hs - Colombia vs. Portugal (DSports y Disney+).

20:30 hs - RD Congo vs. Uzbekistán (DSports y TyC Sports).

23:00 hs - Jordania vs. Argentina (DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+).

23:00 hs - Argelia vs. Austria (DSports).