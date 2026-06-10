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El mejor cierre de la selección hacia el Mundial: victoria sobre Islandia y sin lesionados

La selección argentina venció por 3 a 0, con futbolistas que pudieron mostrarse y la base titular, con Lionel Messi, que ingresó en el 2º tiempo y sumó minutos

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

10 de junio 2026 · 00:21hs
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Lionel Messi recién había ingresado y le tocó patear el penal para el 2 a 0 de la selección argentina.

Lionel Messi recién había ingresado y le tocó patear el penal para el 2 a 0 de la selección argentina.

Pasó el último amistoso de la selección argentina y sin ningún lastimado, que era la principal preocupación de Lionel Scaloni. A pocos días del debut contra Argelia, para defender el título del mundo, es importante. La victoria sobre Islandia por 3 a 0 en el Jordan-Hare Stadium de Auburn dejó varias señales positivas pensando en el Mundial.

Futbolistas que con la actuación que tuvieron se presentan como una interesante opción, tales los casos de Valentín Barco, autor del gol de la apertura (los otros fueron de Lionel Messi, de penal, y Thiago Almada), Lisandro Martínez y Exequiel Palacios.

El otro hecho auspicioso fue que los históricos saltaron a la cancha en el segundo tiempo, tuvieron rodaje y con ellos se mejoró el rendimiento. Dejaron en claro que son la base del seleccionado argentino.

Los de costumbre, sentados con Scaloni

Scaloni optó por jugar desde el inicio sin Lionel Messi y sin el habitual mediocampo titular, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Lautaro Martínez, Cuti Romero y Gonzalo Montiel también fueron al banco.

Todos ingresaron en la segunda etapa y son favoritos para estar entre los once en el estreno mundialista. Como Thiago Almada, que también entró desde el banco.

La aparición de los históricos le dio mayor juego y peso a un seleccionado argentino que siempre fue superior. Aparecieron las habilitaciones, toques verticales y ataques a los espacios. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister estrellaron remates en los palos.

Islandia inquietó con un tiro de Haraldsson que pasó pegado al palo de Gerónimo Rulli.

Lionel Messi reemplazó a Giuliano Simeone y no tardó nada en aumentar el marcador. A los 71', Lionel Messi ejecutó con precisión un penal por una falta cometida al Toro Martínez.

Desde la tenencia y las combinaciones, el conjunto de Scaloni fue por más. A los 86', en una contra, se juntaron Messi y De Paul para que Almada la empuje al arco vacío.

Un formación mixta en el primer tiempo

Antes de establecer la diferencia en el resultado, Argentina jugó la primera etapa con jugadores que asoman como una opción valiosa. Para que Scaloni los tenga en cuenta. El juego posicional de Exequiel Palacios, la verticalidad de Barco, los pases filtrados de Lisandro Martínez, y los toques y gambetas de Nico Paz, que sumó sus primeros minutos luego de una lesión de rodilla.

La circulación y movimientos del seleccionado argentino fueron un problema continuo para Islandia. Le costó tomar las marcas y frenar el juego que nacía en Exequiel Palacios o Lisandro Martínez y continuaba en Barco, Lo Celso y Nico Paz.

El predominio argentino fue hasta cerca del área rival. Faltó profundidad. No surgieron las variantes y careció de asociación. El juego corto no favoreció a Giuliano Simeone, mejor en la segunda etapa con espacios y picando al vacío.

El conjunto de Scaloni llegó poco. El gol, a los 7' , fue una pelota que Islandia nunca terminó de rechazar y el posterior zurdazo por el piso de Barco desde afuera del área, inalcanzable para el arquero Olafsson.

Argentina fue más, pero no lo suficiente para tener una mayor posesión y para volver a arrimarse. Recién lo logró minutos antes del entretiempo. Recuperación alta, pase profundo de Barco y Paz que no pudo vulnerar el achique de Olaffson.

Después del descanso, entraron los referentes y Argentina creció y llegaron más goles. El ensayo con Islandia es pasado. Ahora, a retener la copa.

Las formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay (67' Gonzalo Montiel), Nicolás Otamendi (57' Nicolás González), Lisandro Martínez (ET Cristian Romero) y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Valentín Barco (ET Alexis Mac Allister) y Giovani Lo Celso (ET Rodrigo De Paul); Nicolás Paz (57' Thiago Almada); José Manuel López (ET Lautaro Martínez) y Giuliano Simeone (69' Lionel Messi). DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Elías Olafsson; Logi Tómasson (70' Thorhallsson), Daniel Gretarsson (70 Gunnarson), Hordur Magnusson (82' Hermannsson) y Victor Paisson (70' Thorsteinsson); Andri Baldursson; Hakon Haraldsson (82' Thordarson), Mikael Ellertsson (82' Sigurdsson), Isak Johannesson (72' Sigurdsson) y Albert Gudmundsson (82' Ingason); Orri Oskarsson (83' Gudjohnsen). DT: Arnar Gunnlaugsson.

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