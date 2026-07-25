La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Entre los gobiernos provincial y nacional se ofrecen 15 millones de pesos por datos sobre la mujer desparecida en Rosario el 24 de junio

Micaela Albornoz se fue de su casa en barrio Tablada el 24 de junio y, desde entonces, no se sabe nada de ella.

Las últimas novedades sobre Micaela Albornoz , la mujer rosarina desaparecida desde el 24 de junio pasado, suman otro manto de dudas sobre su paradero. Ahora, la Policía de Córdoba informó que concluyó todas las tareas de búsqueda e investigación realizadas en la provincia y descartó, por el momento, que se encuentre en territorio cordobés.

Por este motivo, las autoridades cordobesas se apartaron de la búsqueda y el caso volvió a Fiscalía de Santa Fe . La policía argumentó que no encontraron indicios de que Albornoz se encontrara en la jurisdicción . A raíz de esto, explicaron en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X que las diligencias efectuadas serían remitidas a la Fiscalía de origen.

“A partir de las diligencias practicadas y del análisis de los distintos elementos reunidos en torno al caso, se obtuvieron pruebas objetivas que permiten establecer que la joven no se encontraría en territorio cordobés”, argumentaron las autoridades, tras considerar que se habían agotado las líneas investigativas vinculadas a la provincia . No obstante, desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba remarcaron que “la búsqueda sigue vigente” , por lo que instaron a la población a contribuir con datos “para que Micaela vuelva con su familia”.

La investigación en esa provincia estuvo en manos de la Fiscalía de Distrito I, conducida por el fiscal José Bringas, con la participación de Brigadas Civiles y personal de Protección de las Personas, dependientes de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

En el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Distrito I, a cargo del Dr. Bringas, en relación con la búsqueda de Micaela Albornoz, efectivos de Brigadas Civiles, junto a personal de Protección de las Personas,… pic.twitter.com/e0IqOE4y73

Como dato que aporta aún más confusión al tema, se informó a la familia de la joven que una cámara de seguridad registró una imagen que sería de Micaela sobre la ruta nacional 34, en inmediaciones de Cañada Rosquín, a unos 150 kilómetros al noroeste de Rosario. Esta madrugada, los familiares, que se encontraban en Córdoba capital, fueron anoticiados de la novedad por lo que regresaron a Rosario para reorganizar la búsqueda y reclamar que se profundicen las medidas en territorio santafesino.

Qué se sabe de Micaela Albornoz

Micaela Albornoz salió de su casa de barrio Tablada el 24 de junio y sus familiares no volvieron a saber de ella. En las primeras semanas, su hermana confirmó el hallazgo de prendas de vestir de la mujer en distintos puntos cercanos al parque independencia. Días después, las autoridades provinciales deslizaron que pudo haber estado en la terminal de ómnibus de Rosario y recién esta semana se confirmó que cámaras de vigilancia de la terminal de Córdoba la captaron caminando por allí.

La pista de Córdoba se investigaba tras conocerse que, además, su tarjeta de débito había registrado movimientos en esa provincia. En ese marco hay un detenido sospechoso de haber utilizado esa tarjeta. Se trata de un hombre llamado Manuel F. y apodado “Pelado”. Según registros de cámaras de seguridad, el hombre le devolvió una riñonera que se le había caído, pero antes la abrió y le sustrajo dinero y una tarjeta bancaria. Más tarde se detectaron movimientos realizados con ese plástico. El sospechoso fue finalmente detenido por robo y estafa, aunque no por secuestro, ya que hasta el momento no se comprobó que conociera previamente a Micaela ni que hubiera viajado con ella desde Rosario.

Allegados de Micaela fueron este lunes a la capital cordobesa y se alojaron en un departamento facilitado por la Municipalidad de Rosario. “Vinimos porque nos dijeron que estaba en la zona de la terminal y en un motel. La buscamos por todos lados. Tenemos una semana de alojamiento garantizada por el municipio, pero nos vamos a quedar hasta que aparezca”, aseguró la familia, que ya volvió a Rosario

Micaela fue registrada por una cámara en Córdoba, pero aparentemente ya no está allí.

La búsqueda quedó en ese momento a cargo de la División Paradero de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. A partir de distintas diligencias, los investigadores reconstruyeron que Micaela llegó por sus propios medios a la terminal Mariano Moreno de Rosario y tomó un colectivo hacia Córdoba. Ya en la terminal del Bicentenario de la capital cordobesa, habría permanecido varias horas allí.

Mientras permanecía en la terminal cordobesa, dos policías se acercaron a Micaela y le solicitaron la documentación. La mujer fue demorada durante algunas horas mientras los agentes verificaban si existía algún pedido de captura o de paradero sobre su persona. Como los sistemas no arrojaron resultados, quedó en libertad, aunque sus documentos permanecieron en la seccional.

En diálogo con La Capital, sus allegados sostuvieron que fue obligada a viajar y plantearon la hipótesis de que podría estar retenida por una organización vinculada con la trata de personas: "Cuando llegamos a Córdoba empezamos a hablar con gente que anda por la terminal, la gente que vive en la calle o que andan trabajando, y nos dijeron que la habían visto muchas veces. La llaman «la rosarina» y la tienen en un motel, de nombre Santa Rita, en donde la hacen trabajar sexualmente".

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Claudia, la madre de Micaela, apuntó contra el hombre apodado Pelado y aseguró que distintos testigos lo vincularon con la captación de mujeres: "El Pelado es un mafioso que hace esto, busca chicas y las hace trabajar sexualmente. Acá en Córdoba todos saben que en la terminal hay prostitución, pero nadie habla por miedo. Hay mucha corrupción. Los testigos dicen que está en un merendero y que de ahí la sacan para prostituirla. El comisario de acá lo sabe todo, hay mucha corrupción y hasta me amenazó".

Este viernes se cumplió un mes de la desaparición de Micaela. En las últimas semanas, surgieron distintas pistas pero ninguna condujo al hallazgo de la mujer, que se encuentra bajo tratamiento con psicofármacos.

Recompensas por Micaela Albornoz

El gobierno nacional informó que ofrece una recompensa económica de 5 millones de pesos, en tanto la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 10 millones de pesos, ambas para quien o quienes aporten información que ayude a localizar a Micaela Gladys Albornoz, quien falta de su hogar desde el pasado 24 de junio.

>> Leer más: Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

El Ministerio de Seguridad Nacional comunicó que el Programa Nacional de Recompensas dispuso una suma de 5 millones de pesos para quien aporte información. La misma debe ser concreta, verificable y útil para lograr hallar a la mujer desaparecida. Para garantizar la seguridad de las personas que puedan aportar información, el gobierno informó que los aportes serán anónimos y confidenciales. Los mismos pueden hacerse por teléfono al número 134 o por mail a [email protected].

En tanto, en lo que hace a las informaciones al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que estableciñó una recompensa de 10 millones de pesos, expresaron que quienes tengan datos pueden comunicarse telefónicamente al 911 o al 0800-444-3583. También se pueden hacer aportes por correo electrónico a [email protected]. La identidad de quienes denuncien será preservada durante y después del proceso de investigación que se lleva a cabo.