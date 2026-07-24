El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista

El vocero presidencial dijo que el precio de la divisa podría llegar a $1.800 en los próximos meses. Los bonos soberanos cerraron en baja

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que en los próximos meses el dólar podría valer entre $ 1.700 y $ 1.800.

En medio de la fuerte incertidumbre global por la escalada del conflicto en Medio Oriente y los nuevos aranceles aprobados por Donald Trump, el dólar y el riesgo país cerraron una semana alcista . El tipo de cambio oficial mayorista subió $8 este viernes, para culminar en $1.497 . En la semana trepó $19, el mayor ascenso desde mediados de junio.

Según el corredor Gustavo Quintana, la demanda de cobertura y la compra de divisas para atender obligaciones con el exterior dominó la operatoria de bancos y empresas.

El analista señaló que, desde los mínimos de la rueda, la presión compradora fue creciendo de manera escalonada y se acentuó sobre el final , cuando el mayorista alcanzó los máximos de la fecha y se mantuvo allí hasta el cierre.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aportó combustible al reconocer que el dólar podría ubicarse entre los $1.700 y $ 1.800 en los próximos meses , aunque descartó que ese movimiento implique un salto cambiario abrupto.

Durante una entrevista en el streaming Carajo, también consideró que “una eventual recomposición” del precio de la divisa “no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos”.

El dólar mayorista debería avanzar alrededor de un 20% desde su cotización actual para alcanzar los $1.800, el nivel que vaticinó el vocero presidencial.

Las cotizaciones

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación subió $10 para ubicarse a $1.520 para la venta, también el valor absoluto más alto que se haya visto. De acuerdo al promedio de los principales bancos que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el tipo de cambio se vendió a $1.518,86.

Pese al repunte de las últimas ruedas, el tipo de cambio oficial minorista acumula una suba de apenas $5 en julio, mientras que en todo 2026 avanza $35, muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

En el segmento de las cotizaciones financieras se observó un comportamiento similar, con un MEP a $1.529,58 y un CCL a $1.594,72. Por su parte, el blue retrocedió a los $1.561 para la venta en Rosario, tras marcar el jueves un máximo nominal. Así, la brecha entre la cotización oficial y la informal volvió a comprimir hasta 3,21%. Sin embargo, en la semana acumuló una suba de $15.

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La dinámica inversa entre el blue y el mayorista se da en un contexto dentro del cual todavía es elevada la oferta de divisas en el mercado oficial. Las liquidaciones del agro por la cosecha gruesa y las emisiones corporativas de las últimas semanas proveyeron un sustento a la estabilidad cambiaria. Del otro lado, las compras de divisas del BCRA son una presencia constante en el mercado.

Compras del Central

El BCRA volvió a comprar dólares con fuerza el viernes. Sumó u$s 345 millones y acumula adquisiciones por encima de los u$s 13.000 millones en el año.

La magnitud de esta operación volvió a sugerir una compra en bloque, vinculada con la liquidación de una obligación negociable. De esta manera, el flujo de deuda corporativa volvió a aparecer como una fuente relevante de oferta de divisas, en paralelo con la liquidación exportadora, y le permitió al BCRA sostener un nivel de absorción muy superior al promedio de las últimas ruedas.

En paralelo, las reservas internacionales brutas subieron u$s 499 millones y finalizaron en u$s 49.183 millones. La mejora estuvo explicada principalmente por la compra de divisas. A eso se sumó un aporte leve del oro, que avanzó 0,11% y habría agregado cerca de u$s 5 millones al valor contable de las tenencias del Central.

El riesgo país se empinó

En el mercado de capitales, el S&P Merval terminó la semana con una suba del 3,7% en pesos y 2,7% en dólares. La suba de calificación de Moody´s, la última de las tres grandes calificadores que faltaba subir de podio a la Argentina, terminó por ejercer una presión positiva que protegió a los activos del clima externo.

Sin embargo, la deuda soberana no logró convencer a los inversores en este contexto de elevado riesgo, lo que derivó a en un aumento de la prima argentina de riesgo y, como consecuencia, el riesgo país ascendió en la semana hasta los 440 puntos, una diferencia mayor a 20 puntos respecto de la semana pasada.

Al mismo tiempo, durante la semana se dieron a conocer datos sobre la evolución de los salarios, la actividad y el comercio exterior. Ninguno de esos indicadores mostró buenas señales ya que la mayoría dio cuenta de estancamiento, reducción o desaceleración.

Por otra parte, el Tesoro volvió a intervenir en el mercado mediante una licitación deuda atada al dólar y el Banco Central continuó acumulando divisas en el mercado de cambios, en medio de una renovada presión cambiaria.

A nivel internacional, todos los ojos están puestos en el impacto que tuvo el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.