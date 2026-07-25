Newell's arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Apoyado en la base del semestre anterior y con una baja obligada por lesión, recibe a Talleres en el Coloso por la 1ª fecha del torneo

En la fuerza joven de Newell's aparecen Facundo Guch y el capitán Luca Regiardo, como los dos exponentes más destacados de renovación y rebeldía.

Newell's necesita soltar amarras, de una vez por todas . Precisa liberarse de sus ataduras y enterrar sus traumas internos para poder dejar atrás flashes incómodos de su pasado más reciente. Debe volver a creer para volver a ser el que fue. Tiene que impregnarle atrevimiento, expectativas y razones a su recorrido para tener un futuro posible. Debe apoyarse en su esencia para poder retomar el sendero de protagonismo escénico que perdió hace más de 10 años , y que en cada comienzo de certamen sobrevuela con su manto conspirador.

En ese marco, el encuentro de esta tarde, a las 17, ante Talleres de Córdoba en el Coloso por la 1ª fecha del Clausura, representa un mojón inicial que puede llegar a cumplir un rol determinante. Por eso, teniendo en cuenta ese magnífico e indescifrable poder de envión extra que tienen los primeros pasos, la importancia de este duelo multiplica su valor de incidencia.

Así, navegando entre esas pretensiones y búsquedas, con sólo tres refuerzos confirmados, Lautaro Giannetti, Franco Escobar y Alan Soñora; y con la lesión inoportuna de Rodrigo Herrera en el entrenamiento del jueves que obligó al entrenador a meter mano a último momento en el once titular, la Lepra apunta a poder pasar de ronda por primera vez.

Una cruzada complicada para Newell's

El desafío no asoma sencillo en el Parque, ya que Newell’s siempre quedó preso de decisiones erradas y de pasos en falso en momentos decisivos que no le permitieron dar ese salto de calidad y que lo distanciaron de los puestos de arriba en la tabla de posiciones. Habrá que ver si en este semestre, la Lepra aprendió de esos golpazos recibidos que siempre lo dejaron demasiado lejos de todo y de todos.

Para aferrarse como válida referencia esperanzadora, hoy todo se articula alrededor del halo positivo del técnico Frank Kudelka, que viene con seis partidos sin perder en el torneo, con tres triunfos (sobre Unión, Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza) y tres empates (con Vélez, Instituto y San Lorenzo).

Así se medirá con Talleres, que después de la partida de Carlos Tevez tiene a Jorge Sampaoli al mando, que tendrá su primera experiencia como DT de un club argentino en primera división. Y que posiblemente tendrás en sus filas a otros ex jugadores rojinegros, Ezequiel Unsaín, Augusto Schott, Gabriel Báez y Federico Fattori.

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Al menos un retoque

En este escenario, el entrenador rojinegro tuvo que meter mano a último momento por la lesión de volante Rodrigo Herrera en la práctica del jueves, quien sufrió un esguince grave de codo izquierdo, que le demandará 4 semanas de recuperación, cuando venía conformando el corazón del mediocampo que pensaba Kudelka para el inicio del Clausura.

Herrera venía siendo una pieza importante, que venía ganando confianza tras un arranque irregular en el club, estaba asentándose y surgió este inconveniente que llevó al DT a modificar su apuesta.

En ese escalón, el que surge claramente como primera opción para conformar el doble cinco junto al capitán Luca Regiardo es Jerónimo Gómez Mattar, otro pibe de la casa que también viene mostrando desparpajo y buenas performances en la primera rojinegra.

Bastante más atrás en el escalafón de consideraciones de Kudelka marcha David Sotelo, pero no hay que descartarlo como posibilidad más lejana.

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A enterrar recuerdos recientes

De esta manera, Newell’s tiene que dejar atrás su primera parte del año, donde quedó muy lejos en el torneo Apertura, perdió el clásico en el Parque, y quedó eliminado en 32avos de Copa Argentina ante Acassuso en Rafaela.

Tiene que reconstruir sus ansias, sus fuerzas y sus ambiciones. Sin grandes refuerzos debe apoyarse en la base que le permitió exhibir síntomas confiables de reacción hace muy poco. Debe, sobre todo, ratificar ese rumbo y animarse a imaginar en serio un desenlace distinto en este trayecto, con los mismos nombres de antes.

Formaciones

Newell's

J. Reinatti; M. Ortega, B. Cabrera, N. Goitea y J. Russo; J. Gómez Mattar, y L. Regiardo; W. Mazzantti, F. Guch, y W. Núñez; y M. Cóccaro.

DT: Frank Kudelka

Talleres

E. Unsaín; A. Schott, S. Fernández, Román Riquelme y G. Báez; M. Galarza, G. Baroni, F. Cristaldo y F. Fattori; Rick y R. Martínez.

DT: Jorge Sampaoli

Hora y TV: 17 - ESPN Premium

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Arbitro: Jorge Baliño