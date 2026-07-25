El tiempo en Rosario: el cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

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El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura
Policiales
Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo
Economía
El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista
La Ciudad
Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto
Ovación
River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central
Economía
El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares estadounidenses
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Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado
Información general
Incendios en Italia: pirómanos utilizan gatos para propagar las llamas en Sicilia
Policiales
Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares
Ovación
La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados
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Newell's: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres
Economía
Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne
La Ciudad
Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras
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La Velada del Año VI: programación completa, horarios y dónde ver en vivo
La Ciudad
La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
Policiales
Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
Policiales
Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
La Ciudad
En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Región
Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras
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Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos