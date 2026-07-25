El tiempo en Rosario: el cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir Se espera que los termómetros superen los 20 grados desde este domingo y que las nubes se vayan por unas horas antes de una nueva ventana de inestabilidad 25 de julio 2026 · 19:40hs

Celina Mutti Lovera / La Capital El cielo estará gris durante una parte del domingo en Rosario, pero el tiempo mejorará y se espera que las nubes se disipen con el correr de las horas.

Las jornadas grises se volvieron una constante en Rosario pero este domingo, al menos por un rato, el cielo estará algo despejado. Esto vendrá acompañado por un aumento en las temperaturas antes de que el tiempo vuelva a tornarse inestable hacia mitad de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para Rosario un domingo con neblinas matinales y cielo mayormente nublado hasta la tarde. Durante la noche, se espera que las nubes se disipen.

Estas condiciones no impedirán que las temperaturas empiecen a subir, algo que se mantendrá al menos hasta el martes. Para este domingo, la mínima será de 10º y la máxima trepará hasta los 21º.

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Ese registro se replicará el lunes, día en el que también subirá la mínima, hasta los 14º. Se espera que el arranque de la semana sea inestable, con tormentas aisladas durante la tarde. El pronóstico del SMN prevé que esa inestabilidad perdure hasta el miércoles y, desde entonces, vuelva a bajar la temperatura.