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Cuánto cobrará la AFA por el segundo puesto que logró la selección en el Mundial

La entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia obtendrá un importante premio en dólares por la actuación de Argentina en la Copa del Mundo

23 de julio 2026 · 10:50hs
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La Scaloneta fue subcampeón en el Mundial 2026.

La Scaloneta fue subcampeón en el Mundial 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibirá un total de 33 millones de dólares correspondientes al premio por haber alcanzado el subcampeonato en el Mundial 2026. Este monto forma parte del presupuesto de 727 millones de dólares que la Fifa dispuso para esta edición entre todas las federaciones participantes de la cita mundialista, de los cuales 655 millones se distribuyen de manera escalonada de acuerdo al mérito y la posición deportiva final de cada seleccionado.

El esquema de recompensas de la casa madre del fútbol mundial determinó que el flamante campeón se adjudique una bolsa de 50 millones de dólares -el premio más abultado en la historia de las Copas del Mundo-, mientras que el tercer y cuarto puesto se hicieron acreedores de 29 y 27 millones de dólares, respectivamente.

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En comparación con la edición de Qatar 2022, donde la delegación Albiceleste se había alzado con 42 millones de dólares tras dar la vuelta olímpica, la Fifa aplicó un incremento del 19% en la recompensa para el máximo ganador.

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La AFA había recibido dinero para los gastos operativos

Más allá del dinero obtenido por su desempeño en las fases decisivas, la AFA ya había percibido de forma anticipada 1,5 millón de dólares destinados exclusivamente a cubrir los gastos logísticos y operativos de la preparación previa. A esa cifra se le sumó un piso garantizado de 10,5 millones de dólares que cada país tuvo por el solo hecho de disputar la fase de grupos.

Una vez que el organismo internacional efectivice la transferencia total de los fondos a las arcas de la calle Viamonte, la conducción de la AFA será la encargada de coordinar la distribución interna del dinero.

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