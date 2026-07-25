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River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central

El futbolista había dicho que Chacho Coudet no lo tenía como prioridad. Su rescisión se confirmó antes del estreno en el Torneo Clausura 2026

25 de julio 2026 · 08:48hs
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El mediocampista de River decidió buscar un nuevo equipo.

El mediocampista de River decidió buscar un nuevo equipo.

Mientras el Torneo Clausura 2026 se pone en marcha, River hizo este viernes otro anuncio resonante en el mercado de pases. Juanfer Quintero le puso punto final a su tercer ciclo en Núñez y se confirmó la rescisión del contrato del volante antes del debut con Barracas Central.

Después de su participación en el Mundial 2026 y unos días de licencia fuera de la Argentina, el futbolista colombiano decidió buscar otro equipo para continuar su carrera. Previamente había insinuado su alejamiento, ya que no estaba conforme con la participación que había tenido en cancha bajo las órdenes del entrenador Eduardo "Chacho" Coudet.

Voceros de la institución destacó que la desvinculación se produjo a partir de un acuerdo entre las partes. A través de un comunicado, destacaron su trayectoria y recordaron su intervención en la campaña que incluyó la conquista de la Copa Libertadores 2018 ante Boca. "El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos", señalaron.

¿Por qué se fue Juanfer Quintero de River?

Juan Fernando Quintero no se reincorporó de inmediato a las prácticas del plantel millonario tras la eliminación de su selección frente a Suiza. Mientras estaba de licencia y entrenaba en Estados Unidos, comentó: "Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué 5 minutos, todo está claro".

Si bien no tuvo reparos a la hora de expresar su incomodidad, el volante dejó en claro que siempre cumplió con las órdenes del exentrenador de Central. "Como se lo dije una vez, voy a respetar las decisiones que toma", aseveró.

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Así como enfatizó su predisposición, el exjugador de Racing deslizó que se sentía relegado en el plantel millonario. Durante aquella enetrevista en ESPN, comentó: "Seguramente, no soy prioridad para él. Futbolísticamente, pensamos realmente diferente".

Finalmente, Quintero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la banda roja en el segundo semestre. Su salida se anunció el día anterior al duelo de River y Barracas Central en el estadio Monumental. Mientras tanto, el equipo ya se aseguró la incorporación de dos excampeones mundiales con la selección argentina: Nicolás Otamendi y el rosarino Ángel Correa.

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