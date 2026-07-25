Fue campeón con Newell's, se marchó hace años y vuelve al fútbol argentino: hace mucho que no juega

El delantero Maximiliano Urruti, campeón con la Lepra en 2013, firmó con uno de los equipos que pelea en la parte baja de la tabla. No juega desde agosto 2025

Maxi Urruti fue campeón con Newell's en 2013 y realizó una extensa carrera en el fútbol de la MLS

En otras temporadas sonó para volver a Newell's , pero nunca se dio. Ahora, Maximiliano Urruti tiene todo listo para sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero , equipo que pelea junto a la Lepra en la zona baja de la tabla.

El delantero de 35 años viene de casi un año sin jugar tras su paso por el New England Revolution . La llegada de un nuevo cuerpo técnico relegó a Urruti del equipo de Boston. Su último encuentro fue el 9 de agosto de 2025 cuando ingresó ante DC United a falta de un minuto para que termine el partido.

Urruti tiene una extensa carrera en la Major League Soccer donde consiguió cuatro trofeos con tres equipos distintos. Estas medallas se sumaron a la del Torneo Final con Newell's en 2013, donde disputó 14 de los 19 partidos de ese torneo.

Central Córdoba de Santiago del Estero sumó hace días a Sebastián Domínguez como entrenador y ahora se hará del experimentado delantero. El Ferroviario perdió el primer partido del torneo ante Gimnasia de Mendoza en condición de visitante.

Maxi Urriti vuelve al fútbol argentino

Nacido en Rosario el 22 de febrero de 1991, Maximiliano es hijo de Juan José Urruti, ex jugador de Rosario Central entre 1986 y 1998.

Maxi Urruti realizó las divisiones inferiores en Newell's y logró debutar el 14 de mayo de 2011 en el Cilindro de Avellaneda ante Racing. Cinco meses más tarde anotaría su primer gol en primera frenta a Olimpo en un empate 2 a 2.

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Luego de tres temporadas, Urruti formaría parte del plantel de Gerardo "Tata" Martino que se consagraría en el Torneo Inicial de 2013, donde anotó cinco goles y dio una asistencia. Con la medalla, el delantero buscaría minutos en la MLS

Carrera en la MLS

El 16 de agosto de 2013, Toronto FC de Canadá y Urruti firmarían contrato, pero sólo jugó dos partidos ya que fue transferido al Portland Timbers de Estados Unidos.

Estuvo hasta fines de 2015 en el club franquicia de Oregon y dio el salto al FC Dallas, donde jugó desde 2016 hasta 2018.

Entre 2019 y 2020 jugó en Montreal Impact de Canadá y tuvo un breve paso por Houston Dynamo en 2021. Para la temporada 2022 firmó con Austin FC y permaneció allí por dos temporadas.

En 2024 firmó con Platense, pero jugó apenas 8 partidos en los que disputó 210 minutos y no anotó goles. En 2025 regresó a Estados Unidos para jugar en New England Revolution, pero quedó desafectado.

Según Transfermarkt, Urruti acumula 436 partidos en su carrera y convirtió 97 goles. Además, acumula 34 asistencias.