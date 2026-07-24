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La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio cultural de más de 30 mil películas

El tradicional videoclub de Entre Ríos al 1700 encontró una nueva casa. Su archivo quedó preservado y abierto a la comunidad

24 de julio 2026 · 10:18hs
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Tras el riesgo de cierre

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Tras el riesgo de cierre, la Videoteca Rosario volvió a abrir en una nueva sede de la UNR

La historia de la Videoteca Rosario tuvo un final distinto al que muchos imaginaban cuando, hace más de un año, su propietario advirtió que el histórico videoclub estaba a punto de cerrar. El espacio, considerado uno de los últimos de su tipo en el país y con un catálogo de más de 30 mil películas, encontró una nueva casa en la Universidad Nacional de Rosario (UNR)

La colección comenzó a funcionar en la Biblioteca del Área Salud, ubicada en Córdoba 3160, donde podrá ser consultada no solo por estudiantes y docentes, sino también por cualquier persona interesada en el cine y el patrimonio audiovisual.

La mudanza garantiza la preservación de uno de los archivos cinematográficos más importantes de Rosario, integrado por películas en VHS, DVD y Blu-ray, además de documentales y otras producciones que durante más de cuatro décadas fueron reunidas por la Videoteca.

De un posible cierre al rescate del archivo

La continuidad del espacio estuvo en duda cuando el propietario del inmueble de Entre Ríos 1772, donde funcionó durante casi tres décadas, decidió cambiar las condiciones del alquiler.

Ante la imposibilidad de afrontar un nuevo contrato, Fabián del Pozo, responsable de la Videoteca, comenzó a buscar una alternativa que permitiera conservar el acervo y evitar que terminara disperso entre particulares.

Su intención era encontrar un actor público que pudiera garantizar el acceso al material, tomando como antecedente el rescate de la sala Arteón por parte de la UNR. Ese objetivo finalmente se concretó.

"Hace más de un año y medio conocimos la noticia de que Videoteca Rosario, que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad, tenía que cerrar sus puertas. Ante ese anuncio nos pusimos a disposición para que fuera la UNR la que pudiera alojar todo el acervo que este espacio custodia", recordó el rector Franco Bartolacci.

El rector señaló que el material ya fue trasladado y ordenado en su nueva sede y adelantó que la presentación oficial será durante agosto, aunque el espacio ya se encuentra abierto al público.

Más de cuatro décadas de historia

Videoteca Rosario nació en junio de 1980 como un anexo de Audioteca, un comercio dedicado a equipos de audio importados. Con el tiempo se convirtió en un punto de referencia para generaciones de cinéfilos, estudiantes e investigadores.

Desde 1998 funcionó en el local de Entre Ríos 1772, donde construyó un catálogo que llegó a reunir alrededor de 30 mil títulos, muchos de ellos difíciles de encontrar en plataformas de streaming e incluso ediciones que nunca fueron publicadas en formato digital.

>> Leer más: Proponen salvar del cierre al último videoclub de Rosario

Además del préstamo de películas, el lugar fue sede de ciclos de cine debate, cursos y actividades culturales, consolidándose como uno de los últimos videoclubes en funcionamiento de la ciudad y uno de los más longevos del país.

Un archivo abierto a toda la ciudad

Con su incorporación a la UNR, el fondo audiovisual deja de depender de un emprendimiento privado para transformarse en un espacio de consulta abierto a la comunidad.

>> Leer más: La UNR sale al rescate del último videoclub de Rosario

La universidad destacó que el objetivo es preservar un patrimonio cultural de la ciudad y facilitar el acceso de estudiantes, investigadores, docentes, realizadores audiovisuales, cinéfilos y vecinos interesados en la memoria audiovisual.

La Videoteca Rosario funciona de lunes a viernes, de 13.30 a 19, en la Biblioteca del Área Salud de la UNR, en Córdoba 3160.

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