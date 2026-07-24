El tiempo en Rosario: niebla y muchas nubes antes de un nuevo aumento de temperatura El fin de semana arranca con cielo cubierto y el invierno se vuelve a poner pausa mientras la máxima volverá a estar por encima de los 20 grados 24 de julio 2026 · 20:54hs

Virginia Benedetto / La Capital El cielo estará mayormente nublado durante el sábado en Rosario y el tiempo estará más cerca del otoño que del invierno.

La ciudad vive días que están más cerca del otoño que del invierno, con un frío que no termina de asentarse. Para este fin de semana, el tiempo no tendrá grandes cambios respecto a las condiciones que vienen desarrollándose en Rosario e incluso habrá un nuevo repunte en las temperaturas.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado con niebla y cielo mayormente nublado. El viento llegará desde el norte en calma, aunque aumentará un poco su intensidad durante la tarde. La temperatura, en tanto, registrará 10º de mínima y 18º de máxima.

Hacia el domingo, el cielo se despejará un poco y los termómetros empezarán a levantar los registros. La jornada tendrá neblinas durante la madrugada, pero una vez que se disipen el cielo estará parcialmente nublado. El cierre del fin de semana tendrá una temperatura mínima de 10º y una máxima que llegará a los 21º.

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Ese registro se replicará el lunes, día en el que también subirá la mínima, hasta los 14º. Se espera que el arranque de la semana sea inestable y que esa condición perdure, al menos, hasta el miércoles.