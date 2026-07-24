Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Tras ser vista en la terminal de colectivos de Córdoba, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una suma de dinero para quien aporte información útil

El gobierno nacional informó que ofrece una recompensa económica para quien aporte información que pueda conducir al paradero de Micaela Albornoz . La joven rosarina de 31 años está desaparecida desde junio, después de salir de su casa del barrio Tablada.

Este viernes se cumple un mes de la desaparición de Micaela Albornoz. En las últimas semanas surgieron distintas pistas pero ninguna condujo al hallazgo de la mujer, que se encuentra bajo tratamiento con psicofármacos.

Las últimas novedades la ubicaron en la terminal de colectivos de Córdoba. Antes, las autoridades provinciales confirmaron que había estado en la estación de Rosario, luego una cámara de vigilancia la captó en la provincia vecina, donde además se registraron movimientos bancarios con su tarjeta de débito.

Recompensa millonaria

El Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó que el Programa Nacional de Recompensas dispuso una suma de 5 millones de pesos para quien aporte información. La misma debe ser concreta, verificable y útil para lograr hallar a la mujer desaparecida.

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Para garantizar la seguridad de las personas que puedan aportar información, el gobierno informó que los aportes serán anónimos y confidenciales. Los mismos pueden hacerse al número 134 por teléfono, o por mail a [email protected]

Las pistas sobre Micaela Albornoz

Micaela Albornoz salió de su casa de barrio Tablada el 24 de junio y sus familiares no volvieron a saber de ella. En las primeras semanas su hermana confirmó el hallazgo de prendas de vestir de la mujer en distintos puntos cercanos al parque independencia. Días después las autoridades provinciales deslizaron que pudo haber estado en la terminal de ómnibus de Rosario y recién esta semana se confirmó que cámaras de vigilancia de la terminal de Córdoba la captaron caminando por allí.

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La pista de Córdoba se investigaba tras conocerse que su tarjeta de débito había registrado movimientos en esa provincia. En ese marco hay un detenido sospechoso de haber utilizado esa tarjeta. Se trata de un hombre llamado Manuel F. y apodado “Pelado”.

Según registros de cámaras de seguridad, el hombre le devolvió una riñonera que se le había caído, pero antes la abrió y le sustrajo dinero y una tarjeta bancaria. Más tarde se detectaron movimientos realizados con ese plástico. El sospechoso fue finalmente detenido por robo y estafa, aunque no por secuestro, ya que hasta el momento no se comprobó que conociera previamente a Micaela ni que hubiera viajado con ella desde Rosario.