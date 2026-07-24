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Newell's: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Alan Soñora, Lautaro Giannetti y Franco Escobar, los tres refuerzos que arribaron hasta ahora en este receso, comenzarían entre los relevos

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

24 de julio 2026 · 20:05hs
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Alan Soñora recién se incorporó esta semana

CANOB

Alan Soñora recién se incorporó esta semana, por lo que todavía la falta para encontrar su mejor versión.

Newell's no tiene dinero. Nuestro mejor refuerzo es el trabajo”. Esa declaración fuerte del técnico Frank Kudelka este miércoles en una rueda de prensa en Bella Vista fue utilizada por el conductor de la nave como una cruda confesión, como un honesto y frontal acto de reconocimiento de las limitaciones económicas que influyeron en las acciones del club en este mercado de pases.

No fue una señal de arrepentimiento, sólo planteó su verdad y la sacó a la luz, sin rodeos. Ese gesto también reveló el afecto y el compromiso que sigue sintiendo con la institución y con sus hinchas. Nunca usó eso como excusa, ni para ponerse contra la dirigencia.

Por eso, no resulta extraño pensar en la posibilidad muy factible de que el volante creativo Alan Soñora, el zaguero Lautaro Giannetti y el lateral derecho Franco Escobar, los tres refuerzos que llegaron hasta ahora, se sitúen en el banco de suplentes ante Talleres.

>> Leer más: Newell's vs. Talleres: Kudelka convocó a los tres refuerzos para el choque del sábado

No están a pleno

Giannetti y Escobar formaron parte de la delegación rojinegra que desarrolló tareas de pretemporada más vinculadas a la puesta a punto futbolística, a largo de una semana en la localidad bonaerense de Los Cardales. Tienen algo más de rodaje.

Soñora recién se incorporó esta semana, por lo que todavía le falta para encontrar su mejor versión. De todas maneras, según trascendió, Kudelka los quiere a todos cerca, a mano, para que se vayan empapando de sus gustos y de los lineamientos futbolísticos que pregona y promueve.

También estas duras palabras de Kudelka sirven para analizar las conclusiones que trazó sobre los trabajos de la pretemporada. La Lepra tuvo casi dos meses y el DT se mostró conforme con lo realizado.

En ese escenario, de valorar lo que tiene y de sumar algo más si se puede, en los próximos días se podría formalizar la llegada de Agustín García Basso, el marcador central que proviene de Racing que vendría a fortalecer el funcionamiento de la zaga.

En el contacto con los periodistas locales en la semana, el DT reconoció que siguen buscando algo más “en ofensiva”, ya que abajo está cubierto con lo que vino.

>> Leer más: Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Cinco amistosos de preparación

En ese sentido, vale destacar que Newell’s disputó cinco amistosos de preparación. Antes de ir a Buenos Aires, igualó 1 a 1 con Sarmiento de Junín, con un golazo de Walter Núñez, en el Coloso.

En su paso por Buenos Aires, los titulares perdieron 1-0 con Argentinos Juniors, en el predio que posee el Bicho en el Bajo Flores, con gol de Alan Lescano de penal.

Después, vencieron 3-1 a Vélez en lo que fue su primera y única victoria en los amistosos de pretemporada. En esa ocasión, en el Amalfitani logró imponerse con tantos de Walter Mazzantti, Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar, mientras que Dilan Godoy convirtió para el dueño de casa.

Y antes del regreso, cayeron 3-1 ante Independiente en el Libertadores de América. El tanto rojinegro lo conquistó Mazzantti, de penal.

En el último ensayo igualó 0-0 con Sportivo Las Parejas, en Rosario.

>> Leer más: Newell's: la reserva alcanzó una nueva igualdad con un penal sobre el final

Los citados para enfrentar a Talleres

De cara al choque ante Talleres, Kudelka concentró como arqueros a Josué Reinatti y Gabriel Arias.

Como defensores a Ian Glavinovich, Martín Luciano, Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Franco Escobar, Bruno Cabrera y Jerónimo Russo.

Como volantes a Luca Regiardo, David Sotelo, Valentino Acuña, Alan Soñora, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Marcelo Esponda y Blas Benedetto.

Y como delanteros a Walter Mazzantti, Matías Cóccaro (que dejará el dorsal 13 para comenzar a usar la 9), Walter Núñez, Francisco Scarpeccio, Tomás Ríos y Juan Ignacio Ramírez.

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