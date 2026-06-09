Una figura de Brasil calentó la previa del Mundial: "Nadie tiene cinco estrellas en el pecho"

Bruno Guimaraes puso a la Verdeamarela como candidata a levantar la Copa del Mundo y afirmó: "Argentina no era favorita en 2022 y terminó ganándola"

El Mundial 2026 ya se vive a pleno y las selecciones finalizan su preparación para el debut, mientras millones de hinchas debaten sobre qué selección es la favorita a quedarse con el título . A cuatro días de su estreno, Bruno Guimaraes, mediocampista de Brasil, remarcó el valor histórico de la Verdeamarela en la Copa del Mundo .

El volante de Newcastle consideró que su país es “una de los candidatos” a levantar el trofeo más preciado del fútbol el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Por eso, utilizó a la selección argentina como ejemplo luego de su consagración en Qatar 2022 .

“Creo que mucha gente hace cosas para llamar la atención. Brasil, en cualquier competición que juegue, es uno de los favoritos. Nadie tiene cinco estrellas en el pecho ”, resaltó Guimaraes para valorar el peso histórico de la Verdeamarela en la historia de los mundiales como el máximo ganador.

Durante la conferencia de prensa, el mediocampista destacó la calidad de jugadores que tiene el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti y subrayó que varios de ellos se encuentran “brillando en los mejores equipos del mundo”, como el caso de Vinicius y Raphinha , figuras del Real Madrid y Barcelona respectivamente.

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“Hay que darles el respeto que merecen. Brasil siempre va a ser uno de los favoritos”, aseveró Guimaraes para argumentar su rol de candidato al título. No obstante, aclaró: “Eso no significa que el favorito vaya a ganar, pero estamos en el grupo de selecciones capaces de jugar el mejor fútbol y, si todo sale bien, ser campeones”.

El ejemplo de Argentina y el futuro de Brasil

Al referirse de la indiscutible calidad de figuras de renombre internacional con las que cuenta Brasil dentro de su plantel, el volante insistió en que deberán tener una actuación destacada para alzar la Copa del Mundo, por lo que mencionó el caso de Argentina en 2022.

“En un Mundial, el talento solo no alcanza. Hay que defender con once, atacar cuando corresponde y tener mucho corazón. Argentina no era favorita en la última Copa del Mundo y terminó ganándola”, expresó Guimaraes ante los medios.

buenaQ.JPG Guimaraes remarcó que "Argentina no era favorita" en 2022, pero logró quedarse con la Copa del Mundo.

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Por su parte, Brasil debutará en este Mundial el próximo sábado 13 de junio ante Marruecos a las 19 (horario en Argentina) en el New York New Jersey Stadium, donde se disputará la final de la Copa del Mundo. “La sensación es la mejor posible. Ganamos los dos amistosos, tuvimos grandes momentos y cada vez estamos más preparados. Estamos muy confiados. El primer partido es el más importante”, concluyó Guimaraes.