Torneo Clausura 2026: las 6 nuevas reglas de juego del Mundial que llegan al fútbol argentino

La AFA aplica desde esta semana cambios reglamentarios utilizados durante la Copa del Mundo que buscan agilizar el juego y reducir las pérdidas de tiempo

Los cambios reglamentarios comenzarán a regir desde la primera fecha del campeonato

El fútbol argentino retoma la actividad con el inicio del Torneo Clausura 2026 y lo hace con seis nuevas reglas arbitrales que ya se aplicaron en el Mundial 2026 . La AFA comunicó la decisión a través del Boletín 6914 del Comité Ejecutivo, luego de que la International Board (IFAB) indicara que las federaciones afiliadas a la Fifa debían incorporar las modificaciones.

Los cambios comenzarán a regir en la Liga Profesional de Fútbol desde la jornada que empezará el jueves . En el Ascenso, las categorías juveniles e infantiles, la Reserva y los torneos femeninos, se aplicarán desde el 30 de julio.

La Dirección Nacional de Arbitraje explicó las modificaciones a capitanes, subcapitanes y entrenadores de los 30 equipos de la Liga Profesional. La reunión se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza y contó con la participación de Fernando Rapallini, gerente técnico de la DNA; Mauro Vigliano, jefe de instructores; Ezequiel Brailovsky, jefe de asistentes, y el árbitro internacional Nicolás Ramírez). Esta misma lógica fue para los representantes de los clubes del Ascenso.

Los seis cambios arbitrales que se van a implementar

Cinco segundos para los saques laterales y de arco

Los equipos tendrán una cuenta regresiva de cinco segundos para ejecutar deliberadamente un saque lateral o de meta. Si no reanudan el juego dentro de ese plazo, el rival recibirá la posesión.

En el caso de un lateral, el adversario realizará el saque desde el mismo lugar. Si la demora ocurre en un saque de arco, el rival recibirá un tiro de esquina.

Diez segundos para salir en una sustitución

El jugador reemplazado tendrá diez segundos para abandonar el campo desde la autorización del árbitro o la aparición de la señal en el tablero electrónico. Si supera ese tiempo, el futbolista deberá salir, pero su reemplazante solo podrá ingresar en la primera interrupción del juego que ocurra al menos un minuto después de la reanudación.

Un minuto fuera por una lesión

Los futbolistas que reciban atención médica dentro del campo deberán permanecer un minuto fuera antes de volver a jugar, salvo las excepciones previstas por el reglamento.

Expulsión por ocultar insultos

El árbitro podrá expulsar a un jugador que se cubra la boca con las manos, los brazos o la camiseta para ocultar insultos, comentarios ofensivos o expresiones humillantes contra un adversario.

Nuevas acciones revisables por el VAR

El VAR podrá intervenir en tres nuevas situaciones: una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta que derive en una expulsión; un tiro de esquina concedido de forma claramente errónea, si la corrección puede realizarse de inmediato; y una tarjeta amarilla mostrada al jugador equivocado por una confusión de identidad.

Roja por abandonar el campo en protesta

Los futbolistas o integrantes del cuerpo técnico podrán recibir tarjeta roja si abandonan el campo para protestar una decisión arbitral o si incitan a sus compañeros a hacerlo.

Además, un jugador ya no recibirá una amonestación si comete una infracción para evitar un gol o una ocasión manifiesta, pero el árbitro aplica la ventaja y el equipo rival convierte.

En las categorías de Ascenso que no cuentan con VAR, no podrán aplicarse los cambios que dependen de la asistencia de video.