Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez Fue durante un control de patrullaje del Comando Radioeléctrico. Uno de ellos quiso descartar el arma 25 de julio 2026 · 15:02hs

Los patrullajes dieron con los adolescentes armados

Tres menores de edad fueron aprehendidos durante la madrugada de este jueves en barrio La Rana, en Villa Gobernador Gálvez, luego de un procedimiento del Comando Radioeléctrico que culminó con el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros con 14 municiones.

El hecho ocurrió apenas pasada la medianoche en la zona de 9 de Julio al 2000, cuando efectivos que realizaban un patrullaje preventivo observaron a dos adolescentes y una joven en actitud sospechosa.

De acuerdo con la información policial, uno de los adolescentes, de 15 años, circulaba en una bicicleta y, al advertir la presencia de los móviles, emprendió la fuga. Durante la persecución, abandonó el rodado e intentó escapar a pie, aunque fue alcanzado a pocos metros.

Requisa Tras una requisa, los efectivos secuestraron una pistola Bersa TPR9 calibre 9 milímetros, con la inscripción "Policía de Santa Fe – Provincia", equipada con un cargador que contenía 13 municiones, además de un proyectil en la recámara, lista para ser utilizada. En tanto, los otros dos menores, de 16 años, y 15 años, fueron demorados a escasa distancia del lugar sin oponer resistencia.

Además del arma de fuego, la Policía secuestró la bicicleta en la que se desplazaba uno de los adolescentes. Los tres menores fueron trasladados a la Comisaría 16ª y quedaron a disposición de la Fiscalía de Menores.