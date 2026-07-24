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Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares

Mauro Esquef acordó en un juicio abreviado la condena a 4 años de prisión efectiva, de los cuales ya lleva dos preso en la cárcel de Piñero

24 de julio 2026 · 14:31hs
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El financista captaba inversores y les prometía sumas siderales en dólares.

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El financista Mauro Esqueff, preso desde 2024 tras ser denunciado por estafas superiores a 860 mil dólares, fue condenado a cuatro años de prisión. La pena incluye el decomiso para subasta de sus bienes, entre ellos una propiedad y un fondo de comercio, que se utilizarán para resarcir a las víctimas.

En una audiencia realizada este viernes, la jueza Paula Álvarez homologó el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa. Mauro Esqueff acordó la pena a cuatro años de prisión efectiva, de los cuales ya cumplió dos en preventiva en la cárcel de Piñero.

>> Leer más: El financista Esqueff fue detenido y lo acusan de una presunta estafa piramidal

Los delitos atribuidos son 64 hechos de estafa, uso de instrumento público y estelionato. La fiscal María Teresa Granato le atribuyó desde abril de 2021 defraudar a 46 personas mediante la suscripción de contratos de adhesión a fondos comunes de inversión. "La diferentes víctimas cayeron en un engaño entregándole diferentes sumas de dinero con el consecuente perjuicio económico", indicó la funcionaria.

Estafa por miles de dólares

Uno de los hechos por los que fue condenado data de diciembre de 2023. "Se le endilga, haciéndose pasar como administrador del fideicomiso Arquicentro, haber suscripto reserva para realizar oferta de compra sobre un loteo de la localidad de Funes con una víctima, haciéndole éste una entrega de 6.400 dólares".

Otro hecho atribuido a Esqueff fue la venta de un terreno por 18 mil dólares. "El imputado no tenía ningún derecho sobre el terreno, no existe tal loteo, como así tampoco tiene vinculación con el fideicomiso Arquicentro", explicó la fiscal. Con actividades de este tipo perjudicó a 43 víctimas por un total de 825 mil dólares.

>> Leer más: Preventiva para joyero que cometió estafas por 825 mil dólares

El imputado, describió la fiscal, se presentaba como asesor financiero y comercial inscripto en la Comisión Nacional de Valores y como parte del Grupo Inversor Gemas, dedicado a la venta de joyas y accesorios. Tuvo locales comerciales en Maipú al 2400, Rioja al 900 y Presidente Roca al 100.

La denuncia al financista

La denuncia inicial en 2024 planteó que el financista logró convencer a los ahorristas de que las inversiones se encontraban congeladas por medidas del nuevo gobierno que habían generado contratiempos económicos. Eso llevó a dilaciones en dar respuestas y a renegociar intereses.

Con el paso del tiempo los ahorristas comenzaron a exigir la devolución de al menos el capital invertido. Pero esto no ocurrió, así como tampoco dio precisiones sobre cuáles eran los fideicomisos donde había invertido el dinero.

>> Leer más: Denuncian a un financista de Rosario acusado de realizar una estafa piramidal

"Apareció un grupo inversor interesado en la adquisición de la cartera de clientes del Grupo Gemas filial Rosario. Una de las cláusulas que pusieron es que tengamos la aceptación excluyente del 90% de los clientes", dice el empresario en uno de los videos aportados en la causa. Allí señalaba que en caso de concretarse se tardaría unos cinco años en devolver el capital a todos los clientes. Ahora deberá hacerlo, aunque parcialmente, por orden de la Justicia.

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