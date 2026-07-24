Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Los jóvenes heridos tienen 16 y 17 años. El tirador huyó en motocicleta a la noche, después del ataque

Una de las víctimas de la balacera fue atendida en el Hospital Centenario.

La policía rosarina confirmó este jueves a la noche una balacera en la zona sur de la ciudad. La denuncia indica que dos adolescentes fueron heridos en inmediaciones del barrio Tiro Suizo. Buscan a un delincuente que escapó en moto luego de los disparos.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, el ataque ocurrió poco después de las 20.30 en Presidente Roca y Anchorena . Las víctimas fueron atendidas en distintos centros de salud y una de ellas quedó internada con pronóstico reservado debido a las lesiones que sufrió.

El primer reporte vinculado al caso señala que un hombre no identificado pasó en motocicleta y abrió fuego en una esquina ubicada cerca de las vías del ferrocarril. Después de las detonaciones, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de auxiliar a los jóvenes.

El adolescente de menor edad recibió asistencia en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras la balacera. Yair G. sufrió múltiples heridas y los médicos decidieron operarlo a partir de la evaluación inicial en la guardia.

El paciente de 16 años superó la intervención en el quirófano, pero el diagnóstico es grave. Fuentes policiales detallaron que presentaba lesiones en el abdomen y el tórax: una laceración hepática y un hemotórax.

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Por otro lado, Alejo R. fue trasladado hasta el Hospital Centenario. En este caso, los médicos constataron que había recibido un balazo en el codo izquierdo y precisaron que el proyectil atravesó la articulación.

Al margen de lo ocurrido en los efectores, el Comando Radioeléctrico encontró cuatro vainas servidas en la calle. De acuerdo a la declaración de un testigo del ataque, el tirador vestía un camperón negro y huyó a bordo de una motocicleta de 110 cc y del mismo color.