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La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi antes del Mundial 2026

Compartieron algún entrenamiento cuando el rosarino jugaba en el Barcelona. "Yo estaba cagado", confesó.

9 de junio 2026 · 14:52hs
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El futbolista Marc Cucurella abraza a Leo Messi al final de un partido en el que se enfrentaron cuando el rosarino todavía estaban en el Barcelona.

El futbolista Marc Cucurella abraza a Leo Messi al final de un partido en el que se enfrentaron cuando el rosarino todavía estaban en el Barcelona.

El Mundial 2026 está a punto de comenzar. Muchas de las selecciones participantes ya están llegando a sus lugares de concentración y cuerpos técnicos y futbolistas encaran los últimos detalles de su preparación antes del debut. Y entre ellas está España, una de las grandes candidatas a quedarse con el título.

Marc Cucurella es uno de los integrantes del equipo español. Aunque juega en Chelsea, club con el que se consagró campeón mundial de clubes en 2025, el futbolista se formó en la cantera del Barcelona. Y allí llegó a compartir algunos entrenamientos con Lionel Messi.

En una entrevista previa al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el lateral calificó al rosarino como “el mejor jugador de la historia” y contó sus sensaciones en las ocasiones en las que le tocó entrenar con él en el Barça.

“Messi no se acordará de mí, pero entrené algún día con él y es sorprendente. Yo estaba cagado”, dijo el futbolista.

Leer más: Última prueba para Argentina, una piedra en el camino para Scaloni y con el mejor de todos en cancha

No tenían permitido acercarse mucho a Messi

Contó que en los entrenamientos del Barcelona existía una especie de ley no escrita cuando se trataba de marcar a Messi: nadie podía acercarse demasiado al capitán de la selección argentina, para evitar lesionarlo. “Había una distancia de seguridad, no nos podíamos acercar mucho”, recordó.

Cucurella relató además una anécdota ocurrida durante una pretemporada en la que un juvenil intentó presionar a Messi, resbaló y terminó golpeándolo fuerte. El entrenamiento se detuvo y el cuerpo técnico pidió a los jugadores que tuvieran más cuidado con Leo.

El lateral izquierdo destacó además la inteligencia futbolística de Messi y aseguró que su manera de ver el juego era distinta a la del resto. “El cerebro le va más rápido que el de los demás. Ve la jugada antes que todos”, señaló.

Por último, cerró con una frase que resume lo que muchos sienten sobre la carrera del argentino: “Suerte que hemos tenido de que nos haya tocado en nuestra época”.

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