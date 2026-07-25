Frank Kudelka tras el triunfo en el debut: "Creo mucho en estos jugadores" El técnico rojinegro le dio mucho valor a la victoria en el debut y dijo que "tuvimos muchos lesionados porque fue una verdadera batalla" 25 de julio 2026 · 20:52hs

Leonardo Vincenti / La Capital Frank Kudelka valoró el triunfo en el debut. Habló de muy buena forma sobre sus futbolistas. Leonardo Vincenti / La Capital El técnico rojinegro Fran Kudelka vive los partidos con mucha intensidad. Este del debut en el Clausura no fue la excepción.

Newell’s arrancó el torneo con el pie derecho. Un triunfo en el Parque, ante su propia gente, y ante un rival incómodo, construyó con esfuerzo un primer paso de carácter positivo en el Clausura. Tras el final del duelo frente a Talleres, el técnico Frank Kudelka se mostró muy conforme sobre la performance rojinegra pero al mismo tiempo advirtió sobre las consecuencias físicas que dejó el partido. “Creo mucho en estos jugadores”, destacó en rueda de prensa en el Coloso. El entrenador también se refirió a los salieron antes del final y no esquivó el tema. “Tuvimos lesionados porque fue una verdadera batalla”, enfatizó.

Si bien no puntualizó nombres, Kudelka confió que “había que ganar y eso nos requirió un gran esfuerzo”. Y amplió su argumentación: “Tuvimos lesionados porque fue una verdadera batalla. Este juego es así y va emparentado con la intensidad que este equipo juega. Cuando le ponemos nuestra verticalidad, a veces pecamos de ser muy verticales, con muchos duelos individuales, y no la hacemos descansar de otra manera a la pelota. Nos desgastamos mucho y por eso también hoy nos tocó sufrir. Pero yo prefiero un equipo que se prodigue de esta manera y después ir corrigiendo”.

El técnico rojinegro Fran Kudelka vive los partidos con mucha intensidad. Este del debut en el Clausura no fue la excepción. Leonardo Vincenti / La Capital >>Leer más: El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo ante Talleres

Siete sin perder en el torneo Al momento del análisis, el DT apuntó que “el equipo demostró que trabajó muy bien en la pretemporada. Fue un partido duro y difícil, con momentos. Nos adelantamos con un gol merecido, pero luego no nos pudimos acomodar en el segundo tiempo”.

“Me pone contento el triunfo, pero no me tapa la realidad. Yo creo mucho en estos jugadores, y por momentos superamos al rival. Tenemos un equipo que numéricamente es muy acotado, pero creemos en lo que se prodigan. La actuación de hoy me deja tranquilo”. En relación al nivel que mostró el arquero Josué Reinatti, se mostró cauto y destacó lo colectivo sobre lo individual. “A mí no me desvía la trascendencia del jugador. El arquero está para atajar y es parte del equipo”.