El triunfo de Newell's fue con los debuts de dos de los tres refuerzos y con un estreno absoluto

De los tres refuerzos que llegaron hasta ahora a Newell's, dos entraron en la victoria sobre Talleres y Frank Kudelka hizo debutar a un juvenil.

Franco Escobar celebra de cara a los hinchas de Newell's, que empezó con el pie derecho el Clausura.

El once que saltó al campo de juego del Coloso del Parque no disponía de ningún nombre nuevo. Como si los tres meses de parate porque no pudo avanzar en el Apertura y el Mundial en el medio, no hubieran pasado. Pero ya con el partido 1 a 0 sobre Talleres y en el momento de mayores complicaciones para Newell’s , dos de los tres refuerzos saltaron a la cancha. Uno hizo su estreno con la camiseta leprosa, Lautaro Giannetti. Otro volvió a vestirla por tercera vez, Franco Escobar. Mientras que Frank Kudelka no dudó en darle la responsabilidad del debut al juvenil Lautaro Ríos.

Del último partido en el Coloso pasaron exactamente 90 días y fue también ante un rival cordobés, Instituto. Fue 1 a 1 y los goles fueron todos leprosos, Juan Ignacio Ramírez para Newell’s y Saúl Salcedo en contra para la Gloria.

El plantel de Kudelka tuvo un breve período de licencia y fue uno de los primeros en retomar los trabajos de pretemporada, planificando con tiempo varios amistosos ante equipos de primera y hasta haciendo un viaje a Buenos Aires de diez días. Pero llegaron pocos jugadores, al punto que el que no ingresó lo hizo esta semana: el volante creativo Alan Soñora.

También hay que decir que, pese a que no trajo refuerzos, Kudelka mantuvo la base. No se fue ninguno de los importantes y quizás el más valioso lo hizo esta semana, Luciano Herrera, el mejor jugador leproso en el dificilísimo 2025 pero que declinó mucho este año.

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Y tuvo la mala fortuna de que quien iba a ser volante titular, Rodrigo Herrera, sufrió una caída y se le produjo un esguince grave de codo izquierdo, que lo marginará cuatro semanas. Por eso apareció de titular Jerónimo Gómez Mattar acompañando al capitán Luca Regiardo. Mientras que el resto fue el equipo que Kudelka probó con asiduidad.

Newell’s se basó en un equipo con varios chicos, como Gómez Mattar y Facundo Guch, que debieron salir acalambrados. Por el segundo entró Lautaro Gianetti y por el volante, Franco Escobar. Para entonces, el local estaba dedicado a tratar de asegurar el resultado y se volcó sobre Josué Reinatti, que se transformaría en figura.

El debut del pibe Lautaro Ríos

Y cuando salió Gómez Mattar, también lo hizo Walter Mazzantti, el que generó el penal del gol de Matías Cóccaro, ingresado el extremo izquierdo Lautaro Ríos, el venadense de 18 años que de esta manera tendría su debut absoluto en primera división.

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Ríos intentó tener la pelota y gambetear hacia adelante por la banda izquierda, pero estaba claro que Newell’s estaba defendiendo, inclusive cuando echaron a Román Riquelme a los 86’.

Habrá que ver cómo estarán Guch y Gómez (además de Martín Ortega, que terminó en una pierna) para el duelo del jueves (21.15) ante Independiente. Por lo pronto, tres nombres nuevos ya estuvieron a disposición.