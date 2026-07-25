La Capital | Ovación | Newell's

El triunfo de Newell's fue con los debuts de dos de los tres refuerzos y con un estreno absoluto

De los tres refuerzos que llegaron hasta ahora a Newell's, dos entraron en la victoria sobre Talleres y Frank Kudelka hizo debutar a un juvenil.

25 de julio 2026 · 19:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Franco Escobar celebra de cara a los hinchas de Newells

Leo Vincenti

Franco Escobar celebra de cara a los hinchas de Newell's, que empezó con el pie derecho el Clausura. 

El once que saltó al campo de juego del Coloso del Parque no disponía de ningún nombre nuevo. Como si los tres meses de parate porque no pudo avanzar en el Apertura y el Mundial en el medio, no hubieran pasado. Pero ya con el partido 1 a 0 sobre Talleres y en el momento de mayores complicaciones para Newell’s, dos de los tres refuerzos saltaron a la cancha. Uno hizo su estreno con la camiseta leprosa, Lautaro Giannetti. Otro volvió a vestirla por tercera vez, Franco Escobar. Mientras que Frank Kudelka no dudó en darle la responsabilidad del debut al juvenil Lautaro Ríos.

Del último partido en el Coloso pasaron exactamente 90 días y fue también ante un rival cordobés, Instituto. Fue 1 a 1 y los goles fueron todos leprosos, Juan Ignacio Ramírez para Newell’s y Saúl Salcedo en contra para la Gloria.

El plantel de Kudelka tuvo un breve período de licencia y fue uno de los primeros en retomar los trabajos de pretemporada, planificando con tiempo varios amistosos ante equipos de primera y hasta haciendo un viaje a Buenos Aires de diez días. Pero llegaron pocos jugadores, al punto que el que no ingresó lo hizo esta semana: el volante creativo Alan Soñora.

Frank Kudelka mantuvo la base

También hay que decir que, pese a que no trajo refuerzos, Kudelka mantuvo la base. No se fue ninguno de los importantes y quizás el más valioso lo hizo esta semana, Luciano Herrera, el mejor jugador leproso en el dificilísimo 2025 pero que declinó mucho este año.

>>Leer más: Buen inicio de torneo para Newell's: le ganó a Talleres con gol de Cóccaro, de penal

Y tuvo la mala fortuna de que quien iba a ser volante titular, Rodrigo Herrera, sufrió una caída y se le produjo un esguince grave de codo izquierdo, que lo marginará cuatro semanas. Por eso apareció de titular Jerónimo Gómez Mattar acompañando al capitán Luca Regiardo. Mientras que el resto fue el equipo que Kudelka probó con asiduidad.

Newell’s se basó en un equipo con varios chicos, como Gómez Mattar y Facundo Guch, que debieron salir acalambrados. Por el segundo entró Lautaro Gianetti y por el volante, Franco Escobar. Para entonces, el local estaba dedicado a tratar de asegurar el resultado y se volcó sobre Josué Reinatti, que se transformaría en figura.

El debut del pibe Lautaro Ríos

Y cuando salió Gómez Mattar, también lo hizo Walter Mazzantti, el que generó el penal del gol de Matías Cóccaro, ingresado el extremo izquierdo Lautaro Ríos, el venadense de 18 años que de esta manera tendría su debut absoluto en primera división.

>>Leer más: El taller de la Scaloneta: la intimidad de un grupo valiente que luchó contra el reloj

Ríos intentó tener la pelota y gambetear hacia adelante por la banda izquierda, pero estaba claro que Newell’s estaba defendiendo, inclusive cuando echaron a Román Riquelme a los 86’.

Habrá que ver cómo estarán Guch y Gómez (además de Martín Ortega, que terminó en una pierna) para el duelo del jueves (21.15) ante Independiente. Por lo pronto, tres nombres nuevos ya estuvieron a disposición.

Noticias relacionadas
Todo el plantel de Newells que posó para la foto antes del partido frente a Talleres.

El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

Los futbolistas de Newells, eufóricos tras el gol de Cóccaro de penal. Un buen inicio de torneo para el equipo de Kudelka.

Newell's, un rato de fútbol y mucho coraje y lucha para debutar con una victoria

Matías Cóccaro ya convirtió de penal y lo festeja con alma y vida. Fue el gol de la victoria para Newells.

Buen inicio de torneo para Newell's: le ganó a Talleres con gol de Cóccaro, de penal

Maxi Urruti fue campeón con Newells en 2013 y realizó una extensa carrera en el fútbol de la MLS

Fue campeón con Newell's, se marchó hace años y ahora vuelve al fútbol argentino

Ver comentarios

Las más leídas

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Newells arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Newell's arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Lo último

Matías Cóccaro empezó con un gol y Josué Reinatti tan bien como le fue en el último torneo

Matías Cóccaro empezó con un gol y Josué Reinatti tan bien como le fue en el último torneo

La calificadora Moody´s elevó la nota crediticia de Santa Fe

La calificadora Moody´s elevó la nota crediticia de Santa Fe

Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newells-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newell's-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Baja en las ventas, altos costos y cambios de hábitos en el consumo explican por qué los clientes eligen los centros comerciales barriales

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Por Gonzalo Santamaría
Newells, un rato de fútbol y mucho coraje y lucha para debutar con una victoria

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's, un rato de fútbol y mucho coraje y lucha para debutar con una victoria

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Newells arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Newell's arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

Ovación
Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newells-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo
Ovación

Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newell's-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newells-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newell's-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

El triunfo de Newells fue con los debuts de dos de los tres refuerzos y con un estreno absoluto

El triunfo de Newell's fue con los debuts de dos de los tres refuerzos y con un estreno absoluto

El uno x uno de Newells: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

Policiales
La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial

Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial

La Ciudad
El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura
La Ciudad

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo
Policiales

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista
Economía

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto
La Ciudad

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central
Ovación

River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central

El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares estadounidenses
Economía

El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares estadounidenses

Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado
Ovación

Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado

Incendios en Italia: pirómanos utilizan gatos para propagar las llamas en Sicilia
Información general

Incendios en Italia: pirómanos utilizan gatos para propagar las llamas en Sicilia

Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares
Policiales

Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados
Ovación

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados

Newells: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne
Economía

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras
La Ciudad

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras

La Velada del Año VI: programación completa, horarios y dónde ver en vivo
Zoom

La Velada del Año VI: programación completa, horarios y dónde ver en vivo

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
Policiales

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Ciudad

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras
La Región

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Por Lucía Inés López
Zoom

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos