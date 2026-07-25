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La calificadora Moody´s elevó la nota crediticia de Santa Fe

La agencia de riesgo subió la calificación de riesgo subsoberando a B2, por encima del Estado nacional. Destacó la solvencia de la provincia

25 de julio 2026 · 20:30hs
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El ministro de Economía

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó la mejora en la calificación.

La calificadora internacional Moody’s elevó la nota crediticia de Santa Fe a B2 y la posicionó entre las cuatro jurisdicciones mejor puntuadas del país. La provincia quedó por encima de la calificación soberana de Argentina, que alcanzó la categoría B3.

En línea con la mejora otorgada en 2025 por Fitch Ratings, Moody’s subió la nota crediticia a Santa Fe de B3 a B2. En su informe, destacó la fortaleza de la base de ingresos de la provincia, “sus fundamentos económicos y una trayectoria sostenida de políticas fiscales prudentes”. Estos factores, señala la calificadora, permitieron que Santa Fe mantenga un sólido desempeño operativo y alcance un perfil crediticio superior al del Gobierno Nacional.

Responsabilidad y solvencia

“Santa Fe continúa demostrando que, sobre la base de su solvencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera, mantiene un desempeño que es reconocido por las principales calificadoras internacionales, esto nos permite acceder a financiamiento en condiciones más favorables para seguir impulsando las inversiones estratégicas y el desarrollo productivo que promueve el gobernador Maximiliano Pullaro”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Entre los fundamentos que respaldan la mejora de la calificación, Moody’s resaltó la sólida posición de liquidez de la Provincia, su bajo nivel de endeudamiento y la fortaleza de sus indicadores fiscales. Asimismo, el informe señala que la reciente emisión de bonos internacionales realizada por Santa Fe contribuye a fortalecer aún más su perfil crediticio.

“La coherencia con la que Santa Fe administra sus recursos, basada en la transparencia, la prudencia fiscal y el cumplimiento de sus compromisos, se refleja en las evaluaciones que realizan las calificadoras internacionales sobre la provincia”, sostuvo por su parte el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán.

Respecto de las perspectivas de mediano plazo, Moody’s prevé que la provincia mantendrá su actual perfil crediticio, sustentado en la solidez de sus fundamentos económicos y en una gestión fiscal prudente, lo que refleja la confianza en la sostenibilidad de las políticas económicas y financieras que lleva adelante Santa Fe.

Argentina y Caba

La última semana, Moody’s, que elevó la nota de la deuda soberana de Argentina desde Caa1 a B3 y cambió la perspectiva de estable a positiva. Sin embargo, el riesgo país argentino exhibió la mayor suba semanal en dos meses. El viernes llegó a acercarse a los 450 puntos básicos, aunque sobre el cierre de la rueda recortó la suba.

La agencia otorgó también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una mejora en su calificación crediticia, que pasó de B2 a B1a. Con esta decisión, Caba se convirtió en la jurisdicción argentina con la mejor calificación subsoberana, dos escalones por encima de la Nación. El informe publicado por Moody’s sustentó la decisión en el desempeño operativo y financiero y en una reducida exposición a transferencias federales.

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