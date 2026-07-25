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Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

El Charrúa ganó 2 a 0, con goles de Marcos Córdoba y Franco Fernández. El capitán de la selección fue a ver el partido y causó una revolución en la ciudad

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

25 de julio 2026 · 17:02hs
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Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

El gesto de Leo Messi desde la tribuna del club Unión de Arroyo Seco

Sebastián Suárez Meccia

El gesto de Leo Messi desde la tribuna del club Unión de Arroyo Seco, donde se enfrentan Leones FC y Central Córdoba.
Leo Messi no se pierde detalle del partido entre Leones FC y Central Córdoba en Arroyo Seco.

Sebastián Suárez Meccia

Leo Messi no se pierde detalle del partido entre Leones FC y Central Córdoba en Arroyo Seco.
Leo Messi en las tribunas del club Unión de Arroyo Seco. 

Sebastián Suárez Meccia

Leo Messi en las tribunas del club Unión de Arroyo Seco. 

Central Córdoba dio un verdadero batacazo. Con Lionel Messi en las tribunas, el equipo de Tablada vención por 2 a 0 a Leones FC en Arroyo Seco en un partido clave para tratar de remontar una mala campaña. Los goles del Charrúa fueron convertidos por Marcos Córdoba (hizo un auténtico golazo) y Franco Fernández.

Messi fue a ver a su equipo y causó una revolución en Arroyo Seco. El capitán de la selección llegó a las 15.10 acompañado por varios allegados, saludó a quienes lo vieron llegar y luego se subió al palco detrás de unos de los arcos del estadio Antonio Di Giacomo.

El 10 se ubicó en el primer asiento y disfrutó del encuentro entre su equipo y Central Córdoba. Siguió cada movimiento del equipo comandado por Franco Ferlazzo, que pertenece a su familia.

Con el correr de los minutos, los chicos de Union de Arroyo Seco notaron su presencia y empezaron a cantar: "Messi, Messi ". El público jamas le sacó las miradas al astro mundial, pese a que en campo de juego jugaban Leones y Córdoba por la Primera C.

Un rato más tarde, los alrededores del estadio se convirtieron en un pandemonium, ya que mucha gente comenzó a acercarse para tratar de ver al capitán de la selección argentina.

Leo Messi no se pierde detalle del partido entre Leones FC y Central Córdoba en Arroyo Seco.

Leo Messi no se pierde detalle del partido entre Leones FC y Central Córdoba en Arroyo Seco.

El partido entre el Charrúa y Leones FC

Córdoba sacó diferencias con el gol de Córdoba, quien recibió un largo pelotazo cruzado de Cristian Sánchez, la bajó recostado sobre la derecha del área, enganchó hacia adentro y definió ante la salida del arquero Alegre con un toque sutil. Fue un auténtico golazo.

En un encuentro parejo, por momentos de ida y vuelta, fue el equipo de Arnaldo Sialle el que tuvo las ocasiones más claras. En dos ocasiones, Sánchez tuvo oportunidad de trasladar esa leve superioridad al marcador, aunque falló en la definición.

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Dos estilos diferentes en Arroyo Seco

Mientras Leones FC apostó a un juego más vertical, de pelotas largas y mucha aceleración cuando se apoderaba de la pelota, el Charrúa intentó hacer correr la pelota y en ese choque de estilos el equipo de Tablada fue más claro.

En los primeros 45 minutos fueron amonestados Córdoba, de Central Córdoba, y Acevedo y Tanneur, de Leones FC.

El arbitraje está a cargo de Gonzalo Creimermann. En la primera rueda, el equipo de la familia Messi se llevó el triunfo por 1 a 0 con un golazo de Franco Fernández.

El segundo tiempo

Leones FC salió con todo en el segundo tiempo a tratar de igualar el partido y a los 10 minutos ya había hecho méritos para conseguirlo. Sin embargo, un pelotazo larguísimo de Pizzio desde el fondo del Charrúa a la medialuna del área y una pésima salida del arquero alegre le permitieron a Franco Fernández poner la cabeza y establecer el inesperado 2 a 0.

Dos minutos después, Quijano tuvo el tercero y se lo perdió abajo del arco.

Después, el partido se hizo ordinario. Aunque Leones FC mantuvo la iniciativa y fue siempre en búsqueda del descuento, careció de puntería y nunca pudo achicar diferencias.

El triunfo puede servirle al Charrúa para iniciar una remontada en un torneo en el que está lejos de los primeros puestos y en el que se acercaba peligrosamente incluso a la pelea por mantener la categoría.

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Las formaciones de Leones FC y Central Córdoba

Leones FC: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Rodrigo Quinteros (38 ST Galo Bernardini), Mario Senra (17 ST Giménez); Marcos Benítez, Franco Tanneur (46' Alejo Fernández), Gustavo Britos, Juan Vieyra (46' Lionel Segovia); Gonzalo Gómez (41 ST Cristian Ortigoza) y Gonzalo González. DT: Franco Ferlazzo.

Central Córdoba: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Jaszczuk (38 ST Spelzini) y Pizzio; Marcos Córdoba, Santiago Spelzini, Aaron Quijano y Joaquín Messi; Franco Fernández (28 ST Emanuel Rodríguez) y Cristian Sánchez (28 ST Nelson Ávalos). DT: Arnaldo Sialle.

Hora: 15

Cancha: Unión de Arroyo Seco

Arbitro: Gonzalo Creimermann

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