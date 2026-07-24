Incendios en Italia: pirómanos utilizan gatos para propagar las llamas en Sicilia

Las quemas están arrasando esa región, en donde las temperaturas superaron los 40 grados. En España y Francia, la situación también es desesperante

Un avión cisterna arroja agua mientras combate incendios forestales en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Caroline Blumberg)

En Italia , autoridades advirtieron que los incendios forestales arrasan Sicilia y otras zonas . Pero el hecho más llamativo de esta catástrofe ambiental lo resaltó el personal de protección civil italiano: pirómanos están detrás de algunos de los fuegos y están usando gatos para ayudar a propagar las llamas .

El jefe de la agencia de protección civil en Calabria, Domenico Costarella, dijo que los pirómanos habían atado trapos empapados en líquido inflamable a las colas de los gatos y luego los soltaron en campos para extender el fuego .

Avivados por temperaturas que han superado los 40 grados, la baja humedad y los vientos, los incendios han obligado a evacuaciones dispersas . Además, murió un bombero que combatía las llamas en Caltanissetta.

Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia y la intensidad del calor y la sequía , especialmente en el sureste de Europa, lo que hace que la región sea más vulnerable a los incendios forestales .

España pide ayuda a la Unión Europea

Italia no es la única damnificada y las llamas también avanzan sin pausa en regiones de España y Francia.

En una semana, España ha tenido los peores incendios registrados tanto para las regiones de Castilla-La Mancha como para Madrid. Los bomberos intentaban extinguir este viernes el segundo foco más grande registrado nunca en el país, en la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, después que destruyera unos 320 kilómetros cuadrados durante la última semana.

Por su parte, trece personas murieron en incendios en el sur de España a principios de mes, que fue el más letal en la historia reciente del país.

El humo se eleva sobre los incendios forestales en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Caroline Blumberg)

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, dijo que, en lo que va de año, en España se han quemado 1.140 kilómetros cuadrados de terreno, más de cinco veces que la superficie calcinada en el mismo periodo de 2025. Este viernes había otros nueve incendios graves activos en otras partes de España.

El presidente español, Pedro Sánchez, pidió el miércoles un pacto entre los partidos de todo el espectro político para combatir el cambio climático que, manifestó, es clave para adaptarse a un clima con mayor propensión a los incendios. España ha registrado temperaturas récord en los últimos veranos e incendios forestales de violencia creciente.

Grandes incendios forestales ardían sin control este viernes también en el suroeste de Francia. Entre esos eventos y los que ocurren en el centro de España, las autoridades tuvieron que evacuar a unas 92.000 personas de sus hogares. Algunos incluso huyeron en barco cuando las llamas arrasaron la turística península de Cap Ferret en la costa atlántica de Francia. Las autoridades informaron que decenas de bomberos resultaron heridos, pero no se reportaron muertes en ninguno de los dos países.

Villa turística arrasada

Unos 125 kilómetros cuadrados han sido arrasados por el fuego que arde desde el miércoles cerca de la turística península de Cap Ferret. Situada a sólo 60 kilómetros de Burdeos, la zona normalmente ofrece impresionantes paisajes y playas de arena, así como pueblos donde es típico el cultivo de ostras y complejos turísticos de lujo.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en Cotignac, Francia, el miércoles 22 de julio de 2026, mientras las condiciones de sequía empeoran tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia. (Manon Cruz/Pool Photo vía AP)

Unos 67.000 residentes en Francia huyeron de una zona más amplia después de que las autoridades ordenaran evacuaciones adicionales más al sur tras declararse un incendio forestal separado. Tanto España como Francia han solicitado ayuda a otros miembros de la Unión Europea.

“Es muy impresionante y hasta aterrador”, dijo Laurent Moretti, un residente de la comuna francesa de Arès. Y agregó: “Nunca había ocurrido antes una evacuación de esta magnitud. Lo único que realmente esperamos es que los bomberos puedan controlarlo rápidamente”.

Las autoridades locales del departamento de Gironda señalaron que 53 viviendas y un camping han sido arrasados por las llamas, y añadieron que 42 bomberos resultaron heridos. Alrededor de 1.500 personas que huyeron de la península llegaron por mar a la ciudad de Arcachon, algunas a bordo de pequeños taxis acuáticos y otras en embarcaciones más grandes.