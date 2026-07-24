La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados

Qué se sabe de Enzo Copetti, Marco Ruben, Ignacio Ovando y Franco Cervi, los ausentes en la derrota con Belgrano, de cara al partido frente a Racing

Juan Cruz Komar y Franco Cervi trabajan a full y Enzo Copetti observa. Central debe afrontar el debut con Racing, el martes.

El gran parate por el Mundial apura ahora los tiempos del Clausura y por eso las tres primeras fechas se juegan en un lapso de dos semanas. En ese sentido, la revancha de Central , tras la caída con Belgrano , será rápida y en el estreno en el Gigante ante un rival difícil: Racing . Será el martes, a las 21.15.

Para ese encuentro, el entrenador Jorge Almirón difícilmente pueda contar con tres jugadores que faltaron ante Belgrano por lesiones o molestias musculares: Marco Ruben, Enzo Copetti e Ignacio Ovando.

Copetti tuvo una lesión en uno de los isquiotibiales y es uno de los tres que, casi con seguridad, no será considerado porque tuvo algún tipo de desgarro y se perdió amistosos de pretemporada.

Qué pasa con los otros ausentes en Central

Ruben, con una sobrecarga en uno de los sóleos, y Ovando, con la misma molestia en el aductor, pueden estar a disposición porque se los bajó por precaución.

Teniendo en cuenta la cercanía del partido, tampoco los tendrían en cuenta y todo apuntaría a poder contar con ellos para el encuentro del domingo 2 de agosto, a las 19.15, en el Monumental ante River.

Mientras, Franco Cervi recién se sumó y es toda una incógnita. Hace mucho que no juega un partido oficial ni que entrena con un plantel, así que las probabilidades son pocas. Pero habrá que esperar.