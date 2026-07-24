Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Desde este viernes y hasta el domingo, inclusive, el Galpón 11 reunirá a librerías independientes, autores, ilustradores y propuestas para toda la familia

Por primera vez, Rosario tendrá su Feria del Libro Infantil y Juvenil , una propuesta que buscará convertir al Galpón 11 en un punto de encuentro para chicos, jóvenes y familias alrededor de los libros. La cita será desde este viernes y hasta el domingo, de 13 a 19, con entrada libre y gratuita.

Durante tres días, el galpón ubicado en Estévez Boero 980 reunirá a librerías, editoriales, escritores e ilustradores con una programación especialmente pensada para las infancias y juventudes. Habrá presentaciones de libros, charlas, talleres, espacios de lectura, propuestas lúdicas y actividades para todas las edades. Además, participarán autores y autoras de Rosario y de distintos puntos del país .

La iniciativa que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe, es organizada por la Cámara de Librerías Independientes de Rosario, integrada por once librería locales: Homo Sapiens, El Cuco No Existe, Oliva Libros, Fantasía, Mandrake, Buchín, Paradoxa, Mal de Archivo, Laborde, Juguete Rabioso, El Maltés y Puerto Libro. También tendrá la participación del Programa Mil65, a través de la Red de Narradores Rosario Lee, que llevará adelante distintas propuestas de mediación lectora .

En ese marco, el subsecretario de Fortalecimiento Institucional y Sociocultural, Lucas de la Torre , destacó: “La iniciativa responde a un viejo anhelo de la ciudad de tener una feria del libro infantil y juvenil, entendiendo que la literatura infantil y juvenil en las ferias del libro, en los reportes comerciales de las librerías o en cualquier acción que implique la venta y comercialización de libros, es una de las actividades principales ”.

Además, sostuvo que la propuesta cobra especial relevancia en un contexto donde “predominan las pantallas, la urgencia, y muchas veces nos vamos a dormir viendo reels de Instagram o TikTok en lugar de dedicarle unos minutos a la lectura”.

>> Leer más:La Feria del Libro Rosario 2026 tiene fecha confirmada y seguirá en modo primavera

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Galpón 11 (@galpon11rosario)

La literatura infantil y juvenil toma protagonismo

Stands, presentaciones de libros, charlas, juegos y espectáculos tendrá la jornada del fin de semana en Galpón 11. “Van a tener permanentemente dos salas en simultáneo con presentaciones y actividades. Y también habrá espacios permanentemente habilitados de lectura y con juegos para que puedan interactuar desde otro lugar con la feria”, señaló Pablo Pérez, presidente de la Cámara de Librerías Independientes de Rosario, en diálogo con La Capital.

En ese marco, destacó algunas de las actividades que integrarán la programación. “Estará Santiago Esperanza, un autor de thriller juvenil, el domingo, a las 17. También Mariana Ruiz Johnson y Nicolás Schuf trabajarán sobre cómo se hace un libro ilustrado. Y después estará Istvansch para hacer talleres e intervenciones, tanto en publicaciones de libros como en un espacio de actividades para poder participar y aprender de técnica de dibujo”, detalló.

Para Pérez, uno de los objetivos centrales de la feria es fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y los libros. “Nos parece importante este punto de encuentro para combatir un poco en estos tiempos de tantas pantallas y el celular tan al alcance de la mano. Nos parece indispensable fomentar y fortalecer el vínculo con el libro”, afirmó.

En ese sentido, recomendó especialmente la charla "Historias para crecer", a cargo de Fernando Avendaño, que se llevará a cabo el domingo, a las 17, y está centrada en la importancia de incorporar la lectura en el hogar desde los primeros años. "Más allá del trabajo que realizan en las escuelas, es muy importante el acompañamiento desde cada hogar con madres, padres, abuelos, tíos para fortalecer el vinculo con los libros y esta feria ayuda a ese encuentro. Una charla para disfrutar con la familia en general", comentó.

"Esperamos una importante concurrencia, sabemos que el rosarino y la rosarina toman como propias las actividades que se realizan en al ciudad, y por gente de la ciudad", cerró.

>> Leer más: El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

Rosario Lee: un espacio para las primeras lecturas

Además de las actividades organizadas por las once librerías independientes, la feria contará con la participación del programa Rosario Lee, que, en el marco de Mil65, ofrecerá espacios de mediación lectora destinados a las primeras infancias y sus familias.

“La idea es que todo niño o niña de Rosario que esté transitando sus primeros mil días, y también las personas gestantes, tengan espacios donde disfrutar de una lectura placentera, que fomente los vínculos afectivos y acompañe el desarrollo de los primeros años”, explicó Natalia Fernández, coordinadora del plan Rosario Lee.

La Red de Narradores Rosario Lee realizará encuentros de narración (este viernes, de 14 a 15, y el sábado, de 14 a 15, de 17 a 18 y de 18 a 19), donde las familias con niños y niñas de entre 0 y 3 años podrán compartir lecturas, canciones y juegos. Además, se entregará material impreso con sugerencias de libros, propuestas lúdicas y canciones.

Fernández también invitó a participar de una de las actividades especiales de la feria, que tendrá lugar este viernes, a las 18, cuando escritores y escritoras de entre 8 y 18 años de distintas ciudades y localidades de región compartirán los textos que publicaron en el certamen literario "Editando Sueños", que fue parte del Programa Rosario Lee. “El camino del libro no termina el día en que se publica sino que se sigue compartiendo y promoviendo la importancia de escribir y la posibilidad de publicar”, señaló.

De cara a la primera edición de la feria, la referente de Rosario Lee se mostró entusiasmada con la convocatoria. “Las expectativas son enormes. Ponemos un gran abanico de opciones para que la ciudadanía pueda disfrutar, conocer y apropiarse de nuestros espacios. Queremos invitarlos a regalarse un tiempo de lectura, de imaginarios y de pausa", explicó.

Más allá de su participación en la feria, Rosario Lee desarrolla durante todo el año iniciativas para promover la lectura y la literatura rosarina. Entre ellas se encuentran Hojas de Ciudad, un proyecto que se lleva adelante en centros Cuidar junto a las secretarías de Cultura y de Desarrollo Humano; el certamen Palabras al Vuelo, que publicará el libro en el que participaron jóvenes de entre 8 y 18 años con sus primeros cuentos y poesías; instancias de formación para mediadores de lectura y el V Encuentro de Narración Oral, que se desarrollará entre el 31 de julio y el 5 de septiembre en distintos espacios de la ciudad.

Todas las actividades pueden consultarse en la agenda de la Municipalidad y a través del Instagram @planrosariolee.

>> Leer más:Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosario Lee (@planrosariolee)

Cronograma completo

Viernes 24 de julio:

14:00 - Sandra Borda y Mariana Valentino presentan 'El azúcar me hizo mal' de Editorial Ross. Lectura de un segmento del cuento y actividades lúdicas.

14:00 - Mil65. Rosario Lee: Red de Narradores.

15:00 - Abecedario Editor presenta las novedades 2026: 'Los viejitos de la casa' de Iris Rivera y 'La lluvia en él' de Faby Pavela, galardonada con el Premio Pregonero de Literatura Infantil Hormiguita Viajera.

15:00 - María Belén de Rienzo presenta 'A orillas del Paraná'. Lecturas, conversatorio y actividad lúdica y recreativa.

16:00 - Ealaza María presenta 'Zamomo y su monstruo', editado por Fantasía Libros. Lectura del cuento con marionetas y creación de un monstruo colaborativo.

16:00 - Ronda de lectura y juego. Fer Gómez presenta 'Mariposa blanca' de Editorial Pupek. Lectura y actividad lúdico-artística.

17:00 - 'El mejor plan del mundo'. Una presentación/conversación entre literatura y filosofía. Escrito por Pau Turina e ilustrado por Angelina Pedemonte, editado por Libros Silvestres. Acompaña la actividad Belén Campero.

17:00 - María Inés Cruz presenta su libro 'Miguel y el secreto del agua 2. Los guardianes y la dinastía de las sombras'. Una propuesta que invita a acercarse al universo de Miguel a través de la literatura, el juego y la conciencia ambiental. Narración + actividad lúdica.

18:00 - Editando sueños.

18:00 - Tekun Juegos. ¡A puro juego! Los creadores de Tekun Juegos invitan a todo público a redescubrir el valor de jugar y tener una experiencia para compartir y aprender.

Sábado 25 de julio:

14:00 - Silvina Pessino, Eugenio Magliocca y Javier Armentano charlan con chicas y chicos sobre Guardianes de Rosario y Las aventuras de Curimba. Firma de ejemplares, dibujo en vivo, conversatorio, juegos y sorteo de dibujos.

14:00 - Mil65. Rosario Lee: Red de Narradores.

15:00 - Espectáculo interactivo con Aye Dilego. Narración de los libros de la colección Burundi, de Pablo Bernasconi, y actividad creativa para infancias.

15:00 - El fútbol se juega, se cuenta y se lee. Presentación del libro 'Gol gana' de Damián Andreoli, editado por Homo Sapiens.

16:00 - ¿Cómo se hace un libro ilustrado? La ilustradora Mariana Ruiz Johnson y el escritor Nicolás Schuff compartirán experiencias de trabajo conjunto y bocetarán, junto al público, un libro improvisado.

16:00 - Presentación del libro 'El árbol de la paz', de María de los Ángeles Tiracorda. Lecturas y meditación para infancias.

17:00 - El Palpitar del Papel. Conversatorio y experiencia creativa a cargo del ilustrador, diseñador y escritor Istvansch. Mil65. Rosario Lee: Red de Narradores.

18:00 - ¿Quién dijo que las matemáticas son sólo cuentas? LUX de Matemáticas Creativas invita a compartir un encuentro con juegos, desafíos, materiales para explorar y sorpresas. Además, se presentará el libro Detective Numeroni, de Editorial AZ.

18:00 - Mil65. Rosario Lee: Red de Narradores.

Domingo 26 de julio: