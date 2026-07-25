El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo ante Talleres

El arquero fue el último obstáculo que encontró Talleres para llegar al empate, ante un conjunto rojinegro que puso todo por conseguir los tres puntos

Seguir a La Capital en Google

Todo el plantel de Newell's que posó para la foto antes del partido frente a Talleres.

El triunfo de Newell's no solo se justifica por Josué Reinatti . Pero el arquero juvenil tuvo una enorme responsabilidad. Fue la muralla que contuvo los ataques de Talleres y en sus manos se apretujó la victoria rojinegra por 1 a 0.

Josué Reinatti 8: seguro para cortar centros. Salvó un mano a mano contra Lima Moraes y otro ante Chamorro. Y, en el cierre, tapó en forma fantástica un cabezazo de Schott.

Martín Ortega 4,5: se soltó poco por la banda derecha. Pocas dificultades en la marca de Gabriel Báez.

Bruno Cabrera 5: se mantuvo ordenado en su zona. Algo de dificultad para la salida rápida.

Nicolás Goitea 5: seguro para despejar de arriba y sin problemas por abajo. Casi convierte en el primer tiempo.

Jerónimo Russo 4: en la segunda etapa perdió en algunas ocasiones en forma peligrosa a Chamorro. Desperdició un gol.

Luca Regiardo 5: fue importante para cortar el juego rival en la primera etapa. Impreciso con la pelota en el segundo tiempo.

Jerónimo Gómez Mattar 5: participó poco en la elaboración. Mejoró un poco en los últimos 45'.

>> Leer más: Newell's arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Walter Mazzantti 6: apareció poco en el primer tiempo. No desniveló por derecha. Creció en el segundo y le cometieron el penal.

Facundo Guch 6: fue uno de los responsables del crecimiento ofensivo de Newell's. Encaró con peligro. Le metió un pase de gol a Cóccaro.

Walter Núñez 4: le faltó desequilibrio por afuera. No pudo desbordar. Tuvo entrega para ayudar en la recuperación.

Matías Cóccaro 6: pocas participaciones, pero decisivas. Se la bajó a Mazzantti en la jugada del penal y él mismo convirtió desde los doce pasos.

Ingresaron en Newell's

Marcelo Esponda 4,5: le costó sostener la pelota y darle circulación. Ingresó en un momento complicado para su equipo.

>>Leer más: Newell's, un rato de fútbol y mucho coraje y lucha para debutar con una victoria

Lautaro Gianetti 4,5: entró para formar una línea de tres y jugar por el centro. Cortó algunas de arriba, en otras le costó acomodarse.

Juan Ignacio Ramírez -: las pocas que tuvo no las terminó bien, con la Lepra casi dedicada a defender.

Thomas Ríos -: interesantes sus intentos sobre la izquierda, tratando de pasar en el uno contra uno.

Franco Escobar -: entró para fortalecer el juego defensivo.

El DT Darío Kudelka 6: consiguió que, por momentos, su equipo impusiera su juego y llegara más que Talleres. Sobresalió la predisposición por intentar, aunque no tuvo tanto fútbol. Luego apareció la garra para apretujar el 1 a 0. Reinatti fue fundamental, pero no se invalida la importancia de los tres puntos.