En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

La ordenanza tiene 20 años y un proyecto en el Concejo quiere derogarlas al sostener que dificulta la limpieza, limita la reorganización de los espacios y genera barreras para personas con movilidad reducida

Un proyecto en el Concejo Municipal de Rosario pretende modificar la ordenanza que regula los bares americanos en Rosario y eliminar una exigencia que considera desactualizada: la obligación de que el mobiliario permanezca anclado al piso.

La propuesta de la concejal Carolina Labayru (Unidos) no modifica las condiciones de habilitación, seguridad ni higiene de los establecimientos. Su objetivo es adecuar una norma sancionada hace más de 20 años a las formas actuales de funcionamiento del sector gastronómico.

Según datos de la oficina de Habilitaciones de la Municipalidad, hoy existen en Rosario alrededor de 450 bares funcionando bajo ese formato, aunque se cree que hay unos 100 más operando sin el permiso. Se trata de casi el 25% del total de locales gastronómicos que existen en la ciudad, ya que según un censo de la Asociación Hotelero Gastronómica de Rosario, en 2025 se contabilizaban un total de 1.742 entre todos los subrubros.

Para Labayru, la obligación de fijar mesas y sillas al piso hoy produce el efecto contrario al que buscaba: dificulta las tareas de limpieza y desinfección, limita la reorganización de los espacios y, en muchos casos, representa una barrera para personas con movilidad reducida.

"Encontramos una regla vieja que complicaba la vida sin beneficiar a nadie y proponemos cambiarla. Las ciudades cambian y las normas también tienen que actualizarse. Cuando una exigencia deja de aportar valor y empieza a generar problemas, corresponde revisarla", sostuvo la concejal.

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Bares americanos

La ordenanza 7.532 define como bar americano a todo local debidamente autorizado para el expendio de bebidas alcohólicas y analcohólicas, cafés, masas y productos afines con un mínimo de superficie útil de 16 metros cuadrados y un máximo de 40 metros cuadrados. Hasta el momento, la normativa los obliga a poseer una barra, mesas, sillas y/o banquetas fijadas al piso.

La iniciativa mantiene todas las exigencias bromatológicas y de seguridad vigentes. Simplemente elimina una obligación que ya no responde a las necesidades actuales de los pequeños locales gastronómicos.

"No estamos flexibilizando controles. Estamos eliminando una exigencia que hoy ya no tiene sentido. Queremos una normativa más moderna, que facilite el funcionamiento de los comercios sin resignar controles ni estándares de calidad. Modernizar también es animarse a corregir reglas que quedaron viejas", agregó la edil.

En tanto, sostuvo que un bar tiene que poder reorganizar su espacio para recibir mejor a sus clientes: "El mobiliario fijo muchas veces impide eso. Poder mover las mesas también permite limpiar mejor. Es una mejora concreta para el funcionamiento cotidiano. Las normas tienen que acompañar la realidad. Si una ordenanza tiene más de 20 años, es razonable preguntarse qué cosas siguen teniendo sentido y cuáles no", cerró.