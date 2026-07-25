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Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Después de la colisión en General Lagos, un automovilista se estrelló contra el vehículo de carga sobre la autopista Rosario-Buenos Aires

25 de julio 2026 · 12:32hs
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El choque ocurrió en el kilómetro 273 de la mano que va hacia el norte.

Foto: Policía de Santa Fe.

El choque ocurrió en el kilómetro 273 de la mano que va hacia el norte.

Dos personas resultaron ilesas este sábado, luego de un choque en la autopista Rosario-Buenos Aires. Fuentes oficiales confirmaron que un camión volcó por el golpe de una batea elevada contra el puente del acceso a General Lagos, en el extremo norte del corredor.

El chofer del transporte de carga perdió el control poco antes del amanecer y pudo salir de la cabina por sus propios medios. Previamente, un automovilista se estrelló contra el vehículo tumbado en el kilómetro 273 y tampoco requirió asistencia médica.

La policía corroboró que el camionero de 27 años se encontraba en buen estado de salud y pudo dar cuenta de lo ocurrido antes de que llegaran al lugar. En ese momento constataron que la mano que va hacia Rosario había quedado bloqueada por el acoplado del rodado.

¿Cómo fue el choque en General Lagos?

De acuerdo al testimonio que recogió el personal de la subcomisaría 13ª de General Lagos, Matías R. iba manejando desde el sur y sintió un golpe que lo hizo volcar. Hasta entonces no se había dado cuenta de que la batea estaba activada y elevada, de modo que no pudo pasar por debajo del puente.

El joven oriundo de Villa General Savio no fue el único afectado por este olvido. Detrás suyo, otro conductor de 58 años sólo pudo reducir la velocidad frente al camión volcado y terminó chocando con la parte delantera izquierda de su coche.

>> Leer más: Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

A partir de la denuncia, una médica del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) atendió a las víctimas. De acuerdo al diagnóstico, ninguna de estas personas tenía lesiones visibles ni requería traslado para recibir asistencia sanitaria.

Una vez que se diagramaron los desvíos por el vuelco, los administradores de la autopista se encargaron de sacar el camión con una grúa y una pluma. Mientras tanto, los bomberos se ocuparon de retirar la basura para liberar la calzada.

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