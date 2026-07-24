Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras

El gobierno de Santa FE planea invertir más de 51.000 millones de pesos en el proyecto que incluye la rehabilitación del Emisario Sur

La construcción del Acueducto Gran Rosario dio un nuevo paso este viernes con la presentación de las ofertas para la segunda etapa de obras . En el mismo acto se dieron a conocer las propuestas para rehabilitar el Emisario Sur y mejorar la red de saneamiento de la ciudad.

Las dos iniciativas representan una inversión total de 51.650 millones de pesos por parte del gobierno de Santa Fe . Casi dos tercios del monto corresponden al presupuesto oficial para las reformas de la red de distribución de agua a gran escala entre la zona norte y el sudoeste.

La provincia recibió distintas propuestas para avanzar en el desarrollo de una obra que beneficiará a más de 250.000 habitantes en Rosario y localidades vecinas. El objetivo principal es reforzar el suministro de agua potable en buena parte del área metropolitana, incluyendo Ybarlucea , Funes y Pérez .

El plan de trabajo diseñado por el gobierno santafesino consiste en ampliar la capacidad de distribución desde la planta ubicada en el límite con Granadero Baigorria. La nueva conexión se extenderá por el oeste, en paralelo a la avenida Circunvalación, desde la calle Salvat hasta el cruce de avenida Provincias Unidas y Juan XXIII .

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses desde el inicio de las reformas. El acueducto tendrá una extensión final de 12 kilómetros con el fin de mejorar la infraestructura hídrica y responder a la creciente demanda en la región.

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La segunda etapa de construcción cuenta con un presupuesto oficial de $ 32.496.584.919,93. Mientras se desarrollan estas tareas, el Ministerio de Obras Públicas apuesta a completar otras reformas complementarias en el mismo período.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La primera apertura de sobres de la jornada en la sede local del gobierno santafesino se enfocó en el reacondicionamiento del tramo final del Emisario Sur. En este caso, la provincia planea desembolsar 19.157.432.392,34 pesos para optimizar la separación y el tratamiento de los líquidos cloacales y pluviales cerca del río Paraná.

Un nuevo acueducto en el oeste de Rosario

El acueducto tendrá una serie de empalmes con tuberías existentes para reforzar el abastecimiento de agua potable y sectorizar la red. Estas conexiones se realizarán en la intersección de las calles Juan José Paso, bulevar Argentino, Eva Perón y Mendoza, a lo largo del noroeste y oeste rosarino. Luego, las cañerías llegarán hasta bulevar Seguí.

La red contará con 17 cámaras para alojar válvulas de aire y desagüe. Para avanzar en cada tramo se deberán construir tres cámaras de cierre. Dentro del predio de la Planta Potabilizadora ubicada en Granadero Baigorria, sobre la colectora de Circunvalación y la ruta 11, se instalarán dos tanques.

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La licitación se lanzó a través de Aguas Santafesinas SA (Assa). No obstante, el financiamiento de los casi 32.500 millones de pesos vienen del gobierno nacional a través del fideicomiso de infraestructura hídrica, tal como se estableció en el convenio firmado por el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

El proyecto hídrico aún tiene pendiente la finalización de la planta espejo, denominada así porque está ubicada en la planta potabilizadora de Baigorria y reproducirá el esquema de producción de la que se encuentra en funcionamiento. La obra civil a cargo de Werk Constructora SRL terminó hace meses con módulos que permitirán procesar 8.000 metros cúbicos por hora. El problema es que aún falta poner en funcionamiento toda la parte electromecánica de las bombas, cisternas, sistemas complementarios y sectores que constituyen el corazón del sistema. Es decir, la etapa de montaje de bombas, filtros y depósitos de insumos químicos que le darían funcionalidad a esta nueva planta. Este sector tiene un avance del 50 % y se estima que podría quedar finalizado para mayo de 2027.