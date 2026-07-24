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La Velada del Año VI: programación completa, horarios y dónde ver en vivo

La sexta edición del evento de Ibai Llanos reunirá a streamers, influencers y artistas en Sevilla, con cuatro representantes argentinos y diez combates

24 de julio 2026 · 14:58hs
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La Velada del Año VI comenzará este sábado 25 de julio desde las 14 (hora Argentina)

La Velada del Año VI comenzará este sábado 25 de julio desde las 14 (hora Argentina)

La Velada del Año VI ya tiene todo listo para una nueva edición. El evento organizado por Ibai Llanos reunirá a creadores de contenido, influencers y artistas internacionales en una jornada que combinará diez combates de boxeo amateur con shows musicales y una gran puesta en escena.

La sexta edición se realizará el sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El programa comenzará a las 19 de España y se podrá seguir desde las 14 en Argentina.

La Velada del Año VI se transmitirá de forma gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos. La transmisión estará disponible en Twitch, YouTube y TikTok.

Qué argentinos participan de La Velada del Año VI

La nueva edición contará con cuatro representantes argentinos: Gastón Edul, Lit Killah, Gero Arias y Angie Velasco.

El periodista deportivo Gastón Edul protagonizará uno de los cruces más esperados de la cartelera frente al español Edu Aguirre, quien es amigo cercano de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el cantante Lit Killah debutará en el boxeo amateur ante el rapero español Kidd Keo.

El influencer fitness Gero Arias se enfrentará a ByViruzz, uno de los participantes con mayor experiencia por su experiencia en esta clase de exhibiciones.

La cuarta representante argentina será la creadora de contenido rosarina Angie Velasco, quien se medirá con la puertorriqueña Alondrissa en uno de los combates femeninos.

Además de los combates, el evento contará con una importante programación musical. Entre los artistas anunciados aparecen Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. La organización también anticipó que podría haber nuevas sorpresas durante el evento.

>> Leer más: Quién es Angie Velasco, la rosarina que peleará en La Velada del Año de Ibai Llanos

La programación completa de La Velada del Año VI

La cartelera tendrá cinco combates masculinos y cinco femeninos. El orden anunciado es el siguiente:

  1. Fabiana Sevillana vs. La Parce
  2. Clersss vs. Natalia MX
  3. Edu Aguirre vs. Gastón Edul
  4. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
  5. ByViruzz vs. Gero Arias
  6. Alondrissa vs. Angie Velasco
  7. Lit Killah vs. Kidd Keo
  8. Roro vs. Samy Rivers
  9. Plex vs. Fernanfloo
  10. IlloJuan vs. TheGrefg

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