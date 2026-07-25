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Matías Cóccaro empezó con un gol y Josué Reinatti tan bien como le fue en el último torneo

El Zorro participó de la jugada del penal y señaló desde los doce pasos su segundo gol en la Lepra. El arquero tuvo enormes tapadas, la última en el cierre

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

25 de julio 2026 · 20:42hs
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El puño apretado para un triunfo de Newells construido de arco a arco. Matías Cóccaro fue clave arriba y Josué Reinatti en el arco propio.

Leo Vincenti

El puño apretado para un triunfo de Newell's construido de arco a arco. Matías Cóccaro fue clave arriba y Josué Reinatti en el arco propio.

Hay jugadores que marcan una tendencia y que son determinantes para la obtención de un triunfo. Los tres puntos que conquistó Newell’s fueron consecuencia de una tarea colectiva. Pero con piezas decisivas. Josué Reinatti en el arco propio y Matías Cóccaro en el contrario. En la participación de uno y otro se encuentra parte de la explicación del debut exitoso de la Lepra.

Por orden de aparición, el delantero uruguayo fue el responsable de inclinar el resultado a favor del conjunto rojinegro. Aprovechó una de sus cualidades, la cabeza, para ganar de arriba a Riquelme y bajarla para Mazzantti, que se anticipó a Fascendini, quien lo tocó y le cometió penal.

Cóccaro se hizo cargo del tiro desde los doce pasos y, previo a una pausa en la carrera, la colocó lejos de la estirada de Unsain sobre su izquierda. Fue el segundo gol del uruguayo en Newell’s, tras aquella pirueta con la que anotó en la derrota por 3 a 2 frente a Defensa y Justicia en el torneo Apertura.

De uruguayo a uruguayo, en el gol de Newell's

En el festejo, Cóccaro se abrazó con el Colo Ramírez, quien a diferencia del uruguayo terminó el torneo pasado con un gol en cada uno de los tres últimos partidos. La confraternidad entre los nueve, con uno que no la venía embocando, es elogiable.

>>Leer más: Buen inicio de torneo para Newell's: le ganó a Talleres con gol de Cóccaro, de penal

Cóccaro no falló en el penal. Hizo lo que se espera de un goleador y que le venía costando. Ya había tenido una oportunidad en la primera etapa, cuando empalmó de aire una habilitación de Guch y el ex-Newell’s Ezequiel Unsain se la desvió por sobre el travesaño.

Las apariciones de Cóccaro fueron contadas, pero fructíferas. Hasta se lo notó más ligero. Como si la pretemporada le hubiese sido beneficiosa. Así empezó el Clausura, mejor de lo que transitó el anterior.

Reinatti sigue con la buena vibra

Reinatti, en cambio, comenzó tan bien el torneo como concluyó el anterior. La decisión acertada de Kudelka de incluirlo de titular en el Apertura se ratificó una vez más frente a Talleres.

Cortó centros con firmeza y su figura se agigantó cuando lo enfrentaron futbolistas rivales sin más oposición que el arquero.

>>Leer más: El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo ante Talleres

Cuando Newell's ya ganaba por la mínima diferencia, Reinatti le achicó y le tapó el remate al cuerpo a Rick Morales. Volvió a imponerse en una entrada peligrosa de Chamorro a espaldas de Russo.

Todavía faltaba lo mejor del arquero. Cuando Talleres buscaba con desesperación el empate, Schott cabeceó solo en el área chica y Reinatti se estiró y la sacó por encima del travesaño. Algunos hinchas se dieron vuelta y se tomaron la cabeza. No podían creer la salvada del arquero.

Si Newell’s tuvo carácter para sacar adelante un partido que se complicó, mucho más el arquero que, con 23 años mostró el temperamento imprescindible para un puesto que en ocasiones resulta ingrato.

De un arco a otro. Del Zorro Cóccaro a Reinatti. La victoria tuvo mucho que ver con ellos.

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