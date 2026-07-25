Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial La policía detuvo a una pareja y secuestró casi dos kilos de marihuana, cinco teléfonos celulares y más de un millón de pesos 25 de julio 2026 · 14:59hs

Distintos operativos realizados para detectar actividades ilícitas en Villa gobernador Gálvez

Una causa por microtráfico derivo en un serie de allanamientos en Villa Gobernador Gálvez, en los que se secuestraron 1,72 kilo de marihuana, cinco teléfonos celulares en funcionamiento y $1.200.500 pesos en efectivo. Además, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una pareja, ambos de 29 años.

La investigación, llevada adelante por la Brigada de Capturas de la PDI bajo las directivas del fiscal César Pierantoni, de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, incluyó diversas tareas e intervenciones telefónicas que permitieron detectar maniobras presuntamente vinculadas a la comercialización de estupefacientes con fines de obtener un beneficio económico.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal ordenó profundizar las tareas mediante el análisis de las comunicaciones intervenidas, la identificación del titular de la línea investigada y la constatación del domicilio. Los resultados obtenidos permitieron solicitar la correspondiente orden de allanamiento.

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Tras los resultados de los antecedentes y las tareas desarrolladas por el Área de Microtráfico, se dispuso la detención de ambas personas, quienes serán imputadas la próxima semana por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de una causa por infracción a la ley nacional Nº 23.737.