Mundial 2026: la insólita estrategia de Argelia antes de enfrentar a Argentina

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic disputará un amistoso a puertas cerradas, para evitar que se filtre información al cuerpo técnico de Lionel Scaloni

El entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, ajusta su equipo para el debut en el Mundial.

La selección argentina jugará su último amistoso de preparación para el Mundial 2026 esta noche ante Islandia , a una semana del debut ante Argelia en la primera fecha de la fase de grupos. El conjunto africano, por su parte, tendrá una inédita prueba final con insólitas medidas para evitar la filtración de información .

El seleccionado argelino disputará un amistoso a puertas cerradas ante Bolivia este miércoles 10 de junio sin presencia de público ni de periodistas, a puertas cerradas , para evitar que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tenga acceso al equipo que será titular el martes siguiente en Kansas City.

Según detalló DSports Radio, Argelia utilizará este partido como una prueba final para definir al once titular que enfrentará a la selección argentina y buscará mantener bajo secreto quiénes serán los futbolistas que aparezcan en el debut.

La medida despertó debate en la previa de la Copa del Mundo, debido a que dicho amistoso se jugará fuera del período oficial habilitado por la Fifa para este tipo de encuentros. Por eso, no hubo anuncios formales de la organización ni mayores detalles sobre el evento.

ARGEL 82360276 Argelia enfrentará a la selección argentina el martes 16 de junio en Kansas City.

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Al respecto, detallaron que el equipo dirigido por Vladimir Petkovic chocará ante Bolivia en el Rock Chalk Park, complejo deportivo perteneciente a la Universidad de Kansas, donde realizan sus entrenamientos de preparación.

Último amistoso para la selección argentina

Por su parte, la selección argentina contará con varios regresos este martes por la noche ante Islandia. Lionel Messi finalizó su recuperación y Scaloni confirmó que sumará minutos para ponerse a punto antes del debut.

En tanto, solamente tres jugadores no estarán a disposición del entrenador para este amistoso: Leandro Paredes, Emiliano Martínez y Julián Álvarez. El volante de Boca es el único que se mantiene en duda dentro de la lista, mientras que el arquero de Aston Villa y el delantero de Atlético Madrid podrían ir de arranque ante Argelia.

Finalmente, la selección argentina enfrentaría a Islandia con el siguiente once titular: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez.