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El Messi que todos ven: "Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha"

Recién terminada su nueva obra maestra en Dallas, Lionel Messi habló con el corazón en la boca y la humildad de siempre. "Estoy feliz por ganar y clasificar"

22 de junio 2026 · 17:04hs
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 Dallas

AP

 Dallas, a sus pies. Tremendo golazo de Lionel Messi, el segundo de Argentina ante Austria. Paredes parece elevarlo.

Lionel Messi corrió hasta el final y por eso hizo el gol que aseguró el triunfo de Argentina ante Austria y la clasificación en Dallas. Y por eso estaba agitado aún cuando enfrentó los micrófonos y así lo hizo notar con total humildad. Como cuando dijo que "disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha".

"Fue espectacular como se dio", respondió Leo a la aseveración de que era increíble marcar 5 goles en dos partidos. "Tuve el penal que podía haber aumentado, pero capaz lo hacía y no hubieran venido los otros dos. Estoy feliz por el resultado, por la participación y el trabajo en equipo", agregó.

Y ahondó en lo que significó para Argentina: "Fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado. Nos da tranquilidad para lo que viene. Estos es el Mundial, todos partidos muy igualados, intensos y estamos felices por haber sumado seis puntos y ya clasificar".

Messi no acordaba cuál fue el mejor de los 18 goles

Leo no pudo decir cuál fue el favorito de sus 18 goles en Mundiales: "Estoy cansado, con pocas fuerzas y me cuesta pensar", señaló con total sinceridad sobre lo que se notaba. "Estoy disfrutando este momento y con ganas de ir con mis compañeros", dijo como un chico.

>>Leer más: La Argentina de Messi: Leo hizo otro show en la caja mágica de Dallas y la selección sueña

"Lo importante es la clasificación. Obviamente somos Argentina y siempre queremos ganar ante cualquier rival, pero sabemos que no es fácil y hay que demostrarlo dentro de la cancha y lo hicimos", puntualizó el mejor del mundo.

Y lo que significa para Messi lo que pasó en Dallas, lo resumió con un simple "disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha". Ahí reconoció que "hubo momentos en que estaba con mucha bronca por el penal, porque lo erré y lo pateé muy mal. Por suerte revertimos la situación, sacamos la ventaja y nos quedamos con los tres puntos que fue lo más importante".

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