El mensaje de un ex-Central a otro en pleno Mundial: "Gordo, te tenés que levantar, no pueden quedar afuera"

Lo contó el receptor, minutos después de obtener un triunfo histórico con su selección y lograr la clasificación

Los dos se formaron en Centra l y luego hicieron grandes carreras en el fútbol. Uno se retiró hace tiempo para convertirse en entrenador, rol que también desempeñó en el Canalla. Y el otro sigue activo, al punto que está participando en el Mundial 2026.

Lo que seguramente une a Cristian Kily González y Hernán Galíndez es su origen común en el equipo de Arroyito y una amistad que se mantiene aun cuando pasó el tiempo y cada uno atiende a su carrera.

Pero el vínculo entre ellos sigue intacto y salió a relucir a partir de algo que Galíndez contó segundos después de lograr un histórico triunfo con Ecuador ante Alemania y conseguir el pasaporte a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La revelación de Hernán Galíndez sobre el Kily

Cuando enfrentó a los periodistas, el actual arquero de Huracán, que juega su segundo Mundial para Ecuador, entregó unas cuántas frases sobre la victoria del equipo conducido por otro rosarino, Sebastián Beccacece, ante Alemania. Y luego, imprevistamente, sorprendió a los cronistas.

"Les voy a contar algo", dijo el arquero del Globo. Entonces narró que después del partido contra Curazao, que terminó 0 a 0 y puso en riesgo el pasaje de Ecuador a la siguiente fase del Mundial, se encerró en el vestuario. "Estaba muy triste", contó. Y añadió: "Agarré mi teléfono y vi que había un mensaje del Kily".

Galíndez dijo que era un mensaje de audio, y que era largo. Y contó qué le dijo el Kily. "Gordo, hicieron un partidazo. Te tenés que levantar, andá a hablar con tus compañeros, tocales la puerta de la habitación, abrazalos y deciles que no pueden quedar afuera del Mundial", decía el audio.

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Cómo sigue Ecuador en el Mundial

Claramente, el mensaje del Kily caló hondo en el ánimo de Galíndez, quien además de contar ese episodio hasta ahora desconocido agregó algo más, apenas terminado el partido ante Alemania. "Recién le mandé un mensaje para agradecerle", dijo y explicó que lo hizo porque "cuando la pelota no entra, uno recibe muy pocos mensajes".

Ecuador entrará a los 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores ocho terceros de los grupos, aunque todavía debe esperar contra qué equipo se cruzará en esa instancia. Hasta ahora, la selección sudamericana había pasado la fase de grupos una sola vez en su historia, aunque luego -en un Mundial con 32 equipos- quedó afuera en octavos.