La Capital | Ovación | Central

El mensaje de un ex-Central a otro en pleno Mundial: "Gordo, te tenés que levantar, no pueden quedar afuera"

Lo contó el receptor, minutos después de obtener un triunfo histórico con su selección y lograr la clasificación

26 de junio 2026 · 14:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
https://x.com/TyCSports/status/2070323630802698735

AP

https://x.com/TyCSports/status/2070323630802698735
Hernán Galíndez se queda con un centro alemán en una gran atajada del rosarino.

Hernán Galíndez se queda con un centro alemán en una gran atajada del rosarino.

Los dos se formaron en Central y luego hicieron grandes carreras en el fútbol. Uno se retiró hace tiempo para convertirse en entrenador, rol que también desempeñó en el Canalla. Y el otro sigue activo, al punto que está participando en el Mundial 2026.

Lo que seguramente une a Cristian Kily González y Hernán Galíndez es su origen común en el equipo de Arroyito y una amistad que se mantiene aun cuando pasó el tiempo y cada uno atiende a su carrera.

Pero el vínculo entre ellos sigue intacto y salió a relucir a partir de algo que Galíndez contó segundos después de lograr un histórico triunfo con Ecuador ante Alemania y conseguir el pasaporte a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Leer más: La AFA confirmó la fecha de inicio del torneo Clausura: cuándo juegan Central y Newell's

La revelación de Hernán Galíndez sobre el Kily

Cuando enfrentó a los periodistas, el actual arquero de Huracán, que juega su segundo Mundial para Ecuador, entregó unas cuántas frases sobre la victoria del equipo conducido por otro rosarino, Sebastián Beccacece, ante Alemania. Y luego, imprevistamente, sorprendió a los cronistas.

"Les voy a contar algo", dijo el arquero del Globo. Entonces narró que después del partido contra Curazao, que terminó 0 a 0 y puso en riesgo el pasaje de Ecuador a la siguiente fase del Mundial, se encerró en el vestuario. "Estaba muy triste", contó. Y añadió: "Agarré mi teléfono y vi que había un mensaje del Kily".

Galíndez dijo que era un mensaje de audio, y que era largo. Y contó qué le dijo el Kily. "Gordo, hicieron un partidazo. Te tenés que levantar, andá a hablar con tus compañeros, tocales la puerta de la habitación, abrazalos y deciles que no pueden quedar afuera del Mundial", decía el audio.

Leer más: José Luis Chilavert, durísimo contra Gustavo Alfaro, DT de Paraguay: "El más farsante del fútbol mundial"

Cómo sigue Ecuador en el Mundial

Claramente, el mensaje del Kily caló hondo en el ánimo de Galíndez, quien además de contar ese episodio hasta ahora desconocido agregó algo más, apenas terminado el partido ante Alemania. "Recién le mandé un mensaje para agradecerle", dijo y explicó que lo hizo porque "cuando la pelota no entra, uno recibe muy pocos mensajes".

Ecuador entrará a los 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores ocho terceros de los grupos, aunque todavía debe esperar contra qué equipo se cruzará en esa instancia. Hasta ahora, la selección sudamericana había pasado la fase de grupos una sola vez en su historia, aunque luego -en un Mundial con 32 equipos- quedó afuera en octavos.

Noticias relacionadas
Ángel Correa, con la camiseta de Tigres. El rosarino llegó al equipo mexicano después de jugar durante una década en Atlético de Madrid.

Ángel Correa presiona a Tigres para que lo deje jugar en River

Damián Musto vistió la camiseta de Central entre 2014 y 2017, hasta que se fue a México.

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Central le puso punto final a un primer semestre muy agitado en el partido ante Estudiantes, por Copa Argentina.

Rápido y furioso: cuántos partidos tendrá Central el primer mes cuando la competencia se reinicie

Juan Cruz Komar jugó su último partido en Central en noviembre de 2025, ante Estudiantes.

Cuando Central inicie la pretemporada, Juan Cruz Komar será uno más en la pelea

Ver comentarios

Las más leídas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Lo último

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Sampaoli va por un ex-Newells al que consideran la joya del fútbol de Chile

Sampaoli va por un ex-Newell's al que consideran "la joya" del fútbol de Chile

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Ya son cuatro los miembros de una misma familia ligada al narcomenudeo y al crimen del agente federal Rodolfo Manfredi ocurrido en Villa Banana

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos
La Ciudad

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Ovación
El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué
Ovación

El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué

El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué

El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué

El drama ene Venezuela también golpea al fútbol: la esposa de un jugador murió, pero salvó a su bebé

El drama ene Venezuela también golpea al fútbol: la esposa de un jugador murió, pero salvó a su bebé

El mensaje de un ex-Central a otro en pleno Mundial: Gordo, te tenés que levantar, no pueden quedar afuera

El mensaje de un ex-Central a otro en pleno Mundial: "Gordo, te tenés que levantar, no pueden quedar afuera"

Policiales
Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Ratificaron la condena contra la narcomodelo que quiso ser Miss Universo

Ratificaron la condena contra la narcomodelo que quiso ser Miss Universo

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

La Ciudad
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Comenzó la renovación integral de la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comenzó la renovación integral de la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
Motores

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
Salud

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci
La Ciudad

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail
La ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos
La Ciudad

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora
Economía

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe
La Ciudad

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe

Milei volvió a elogiar a Messi: Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo
Política

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026
Zoom

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario
Ovación

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas
Policiales

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario
La Ciudad

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario
La Ciudad

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario