La AFA confirmó la fecha de inicio del Torneo Clausura: cuándo juegan Central y Newell's

La Liga Profesional publicó el cronograma de las primeras tres fechas de la segunda parte de la competencia local. El regreso será apenas finalice el Mundial

El comienzo del torneo Clausura 2026 está programado para el jueves 23 de julio

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el calendario de las primeras tres fechas del Torneo Clausura 2026, que comenzará el jueves 23 de julio , apenas cuatro días después de la final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El certamen mantendrá el mismo fixture que se utilizó en el Torneo Apertura, aunque con las localías invertidas . Además, algunos encuentros sufrirán modificaciones por la participación de clubes argentinos en competencias internacionales.

Este es el caso de Boca, Lanús y Tigre, quienes postergarán sus partidos correspondientes a la segunda fecha debido a su participación en el repechaje de la Copa Sudamericana.

Como la segunda jornada se disputará entre semana, esos encuentros se reprogramaron para la semana siguiente con el objetivo de evitar superposición de competencias.

Cuándo debutan Rosario Central y Newell's en el Torneo Clausura

Rosario Central abrirá su participación el jueves 23 de julio, cuando visite a Belgrano desde las 19.30, por la Zona B. El conjunto cordobés jugará su primer partido como local después de conquistar el Torneo Apertura frente a River en el estadio Mario Alberto Kempes.

En la segunda fecha, el Canalla recibirá a Racing el martes 28 de julio, desde las 21.15, mientras que en la tercera jornada visitará a River en el estadio Monumental el domingo 2 de agosto, también a las 21.15.

Por su parte, Newell's debutará el sábado 25 de julio, a las 17, cuando reciba a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa.

Luego visitará a Independiente el jueves 30 de julio, desde las 21.15, en Avellaneda. En la tercera fecha volverá a jugar como local frente a Boca, el domingo 2 de agosto, a las 17.

Entre los equipos grandes, Racing será el primero en salir a la cancha. Recibirá a Gimnasia el viernes 24 de julio, desde las 19. El sábado 25, River enfrentará a Barracas Central en el Monumental, a partir de las 19.15, mientras que San Lorenzo visitará a Lanús desde las 21.30.

La primera fecha finalizará el domingo 26 de julio, con Independiente frente a Estudiantes en La Plata, a las 17.15, y Boca contra Deportivo Riestra, desde las 19.30.

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Torneo Clausura 2026: los partidos de las primeras tres fechas

Fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30: Belgrano vs. Central (Zona B)

19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors (Zona B)

21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

16.45: Gimnasia (Mendoza) vs. Central Córdoba (Zona A)

19.00: Racing vs. Gimnasia (Zona B)

19.00: Vélez vs. Instituto (Zona A)

21.15: Huracán vs. Banfield (Zona B)

21.15: Platense vs. Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

14.45: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Tigre (Zona B)

17.00: Newell's vs. Talleres (Zona A)

19.15: River vs. Barracas Central (Zona B)

21.30: Lanús vs. San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

15.00: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

17.15: Estudiantes vs. Independiente (Zona A)

19.30: Deportivo Riestra vs. Boca (Zona A)

Fecha 2

Martes 28 de julio

19.00: San Lorenzo vs. Gimnasia (Mendoza)

19.00: Banfield vs. Sarmiento

21.15: Argentinos Juniors vs. Estudiantes (Río Cuarto)

21.15: Central vs. Racing

Miércoles 29 de julio

14.30: Barracas Central vs. Aldosivi

17.00: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

19.15: Gimnasia vs. River

21.30: Instituto vs. Platense

Jueves 30 de julio

19.00: Independiente Rivadavia vs. Huracán

19.00: Talleres vs. Vélez

21.15: Independiente vs. Newell's

21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

Miércoles 5 de agosto

19.00: Boca vs. Estudiantes

21.15: Tigre vs. Belgrano

Jueves 6 de agosto

19.00: Unión vs. Lanús

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

15.30: Gimnasia (Mendoza) vs. Unión

15.30: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Banfield

18.00: Belgrano vs. Argentinos Juniors

18.00: Estudiantes vs. Defensa y Justicia

20.30: Racing vs. Tigre

Domingo 2 de agosto

14.30: Deportivo Riestra vs. Barracas Central

14.30: Aldosivi vs. Gimnasia

17.00: Newell's vs. Boca

19.15: River vs. Central

21.30: Lanús vs. Instituto

Lunes 3 de agosto