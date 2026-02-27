El insólito episodio de Lionel Messi en Miami: un hincha invadió la cancha y lo tiró al piso

Inter Miami disputó un amistoso en Puerto Rico con la presencia del rosarino. Una inesperada secuencia durante el encuentro generó preocupación

El incómodo momento de Lionel Messi durante el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle

Inter Miami de Lionel Messi venció por 2-1 a Independiente Del Valle por un amistoso realizado en Puerto Rico. Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en el incómodo episodio de Lionel Messi con un fanático en los minutos finales del encuentro, lo que generó su fastidio.

Tras el duro traspié del equipo estadounidense en el debut por la MLS (caída 3-0 ante Los Ángeles FC), los dirigidos por Javier Mascherano viajaron a San Juan, capital del país centroamericano, para este compromiso internacional. Originalmente, el encuentro estaba previsto para el 13 de febrero. Sin embargo, debió ser postergado por una lesión del astro argentino.

El "Diez" inició el partido en el banco de suplentes e ingresó para el segundo tiempo. Su entrada en el juego fue decisiva: anotó el gol de la victoria con una brillante ejecución de penal para la alegría de los más de 20.000 espectadores presentes en el estadio.

El "tackle" de un hincha a Lionel Messi en Puerto Rico

Transcurría el minuto 88 de juego, la pelota estaba por la mitad de la cancha hasta que varios fanáticos comenzaron a irrumpir en la cancha y se detuvo el partido. Dos de ellos lograron llegar hasta Messi, el primero llegó al centro del campo con tranquilidad y se llevó la firma en la espalda de una camiseta del Barcelona.

Sin embargo, el segundo abrazó fuertemente al capitán argentino y, cuando un agente de seguridad intentaba sacarlo del lugar, terminó tirando a Messi al suelo, sin darse cuenta que él estaba ahí. Por suerte, no tuvo consecuencias físicas pero preocupó a todos los espectadores.

Leo pudo finalizar el partido, aunque se mostró visiblemente fastidiado e incómodo luego del "tackle" que le propinó el fan, una situación peligrosa que por suerte no pasó a mayores.