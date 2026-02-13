Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

El rosarino sufrió hace unos días una distensión en uno de sus isquiotibiales que puso en alerta al mundo del fútbol

Lionel Messi sufrió una distensión en uno de sus isquiotibiales, una lesión recurrente en los últimos tiempos, y en Europa afirman que no irá al Mundial si no se siente bien.

Faltan apenas cuatro meses para que comience el Mundial 2026 y en las próximas semanas, con la cuenta regresiva en marcha, los equipos participantes comenzarán a acelerar su preparación para participar en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Como sucede cada cuatro años, en los meses y las semanas previas la atención de todo el mundo suele concentrarse en el armado de los planteles que competirán en el campeonato mundial. Y, en ese sentido, el temor a las lesiones de los futbolistas suele ser un factor clave en todos los equipos.

Cuando todavía faltan unas semanas para el comienzo del torneo, ya hay jugadores que se sabe que no podrán jugar el campeonato ecuménico. Uno de ellos es Santiago Arzamendia, de Estudiantes de La Plata. El volante sufrió una lesión grave en la rodilla y no podrá ser parte de la selección de Paraguay, que comanda el argentino Gustavo Alfaro.

En el caso de la selección argentina está el caso de Juan Foyth, de quien se pensaba que con seguridad estaría en la convocatoria de Lionel Scaloni. Pero el defensor se rompió el talón de aquiles y no se recuperará antes del comienzo del Mundial.

También el rosarino Giovani Lo Celso, a quien se adjudican buenas chances de ir al Mundial, sufrió una lesión que encendió luces rojas en la selección argentina, aunque se cree que el ex-Central estará recuperado antes del torneo.

La lesión que frenó a Leo Messi

En estos días se conoció que Lionel Messi sufrió una distensión en uno de sus músculos isquiotibiales, lo que le impedirá jugar por algunos días. En el caso del capitán de la selección campeona del mundo, las alarmas se encienden por su edad y también porque en los últimos tiempos ha sufrido lesiones musculares recurrentes.

A raíz de la lesión de su capitán, Inter Miami suspendió un partido amistoso previo a su debut en la Major League Soccer (MLS) y es probable que Messi no pueda jugar un par de partidos en el comienzo de la temporada.

La lesión del rosarino atrajo la atención de todo el mundo del fútbol, ya que se trata del mejor jugador del planeta. Además, es campeón del mundo y capitán de su equipo. Y en Estados Unidos, México y Canadá jugaría nada menos que su sexto Mundial.

La versión que surgió en Inglaterra

En ese sentido, un portal de noticias de Inglaterra publicó este viernes una versión inquietante. Según The Touchline, Messi no descarta no ir al Mundial en caso de no sentirse en condiciones.

"Para él, todo dependerá de su estado físico. Si se siente incluso un 1% por debajo del 100%, no jugará", publicó el portal, sin citar fuentes y calificando su propia versión como exclusiva.

The Touchline también publicó: "Considera que el nivel de la MLS no es lo suficientemente competitivo para llegar al Mundial en su máximo nivel, por lo que sabe que tiene que compensar eso con un 100% físico".