Almirón: "Hicimos un gran encuentro y lo ganamos por demolición"

El director técnico de Central se mostró feliz por el rendimiento del equipo y aseguró que fueron justos vencedores del cruce con Independiente

Muy feliz por el pase de Central a los cuartos de final del torneo Apertura, tras vencer 3 a 1 a Independiente en el Gigante de Arroyito, el director técnico canalla Jorge Almirón manifestó que “hay que trabajar estos partidos, donde hay muchos nervios y responsabilidades, los chicos hicieron un gran esfuerzo y por demolición fuimos ganando el encuentro. El segundo tiempo fue muy bueno y en el primer tiempo hubo mucho desgaste porque quedábamos muy largos”.

“Estamos muy contentos, era un partido muy duro. Ellos tienen un gran equipo. Son finales y cada detalle es muy importante. Así que estuvimos muy atentos a todo. Fue todo muy parejo. En el primer tiempo estábamos acelerados y debimos tener un poco más de paciencia. En el segundo encontramos los espacios, fue todo nuestro y ganamos de manera clara. Los chicos que entraron tuvieron gran personalidad para definir el partido”, analizó el conductor auriazul.

“Cantizano cuando la tiene va para delante y eso es lo que me gusta, que encare”, enfatizó sobre el juvenil que entró a jugar el segundo tiempo y anotó el 2 a 1 a favor del canalla.

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Además el DT indicó que “era una final, estoy muy contento por los chicos. Están rodeados de hombres que entrenan todos los días. El triunfo fue merecido y al equipo físicamente se lo vio muy bien. Fuimos avasallantes en el segundo tiempo y terminamos muy bien el partido”.

“Hicimos un trabajo enorme. En el segundo tiempo estuvimos más tranquilos y atacamos mejor, fuimos más claros. Así llegó el triunfo. Hoy nos tocó trabajar mucho y redoblar esfuerzos en los momentos difíciles del partido”, reconoció Almirón, ya que el canalla comenzó perdiendo con el gol de Gabriel Ávalos para el Rojo.

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Almirón: “Perdimos muchas pelotas”

En tanto, sobre el planteo dijo que “no queríamos que Ángel Di María volviera con el lateral de Independiente. En la primera parte quedamos un poco descompensados porque es lógico que él no corra hacia atrás. Pero más allá de esto el problema fue que perdimos muchas pelotas por estar apurados”.

“Copetti hizo un partidazo”, dijo el DT de Central

Por su parte, destacó que “Copetti hizo un partidazo. Creí que para este partido tener al doble nueve más Ángel podría exigirnos mucho para correr al resto del equipo. A Alejo no le tocó arrancar y Enzo hizo un buen partido. Le pude tocar jugar a uno o al otro. Y también está Marco que venía recuperándose de la lesión, se resintió, ahora está bien y fue al banco de suplentes”.

Por último, Jorge Almirón expresó que “con los cambios y que entren los chicos y hagan goles es muy bueno para el presente y para lo que sigue”.