Central y una semifinal contra un viejo conocido: cuántas veces enfrentó Coudet al Canalla

La partido del sábado en el Monumental tendrá el condimento extra del reencuentro, después de varios años, del equipo de Arroyito con el Chacho

Coudet, hoy técnico de River, se topará en semifinales con el Central en el jugó y dirigió.

En Central la clasificación a la semifinal del torneo Apertura lo es todo, al menos por ahora. En el próximo partido en el Monumental el objetivo se potenciará y será alcanzar el encuentro decisivo. Pero ese pasaporte que logró el miércoles por la noche en el Gigante de Arroyito frente a Racing vino con un agregado, un condimento que el destino le pone frente las narices al Canalla: una semi frente a River que no es cualquier River, es el River de Eduardo Coudet .

Una vez que la pelota comience a rodar sólo importará lo que ocurre dentro del campo de juego, pero en la previa el cruce de Central con el Chacho es un elemento que le pone una pizca más de pimienta al partido.

Es que encima no es una situación común y corriente en la que se da este encontronazo, que no será el primero, sino el cuarto. Esta vez el Chacho llegó de manera inesperada a Núñez, rompiendo su contrato con Alavés tras el interés del Millonario. Central no pudo repatriarlo en ninguna de las veces que lo intentó, ni siquiera cuando estaba libre. Siempre alegó que su intención era mantenerse activo en el fútbol europeo.

Pero el destino quiso que una de las semifinales de este torneo Apertura sea nada menos que entre Central y este River del Chacho, quien contará con la ventaja de que su equipo hará las veces de local porque terminó mejor ubicado en la fase de grupos.

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Chacho2HR La primera vez que Coudet enfrentó a Central como técnico. Al Canalla lo dirigía Leo Fernández. Héctor Río / La Capital

En el fútbol argentino decir “Coudet” es hacer referencia inexorablemente a River y, por su puesto a Central. Porque el Chacho no sólo jugó en el Canalla, sino que su carrera como entrenador la lanzó en Arroyito, con aquel equipo de 2015 en el que estaba, por ejemplo, Marco Ruben. Coudet fue una pieza clave en la repatriación del otra vez jugador canalla.

No sería igual si el partido se jugara en el Gigante, donde los hinchas podrían expresar sus sensaciones respecto a cómo les cayó el hecho que después de algunas negativas a Central le dijo “sí” a River, pero el sólo cruce de Central con Coudet está por encima de todo. Y es, se insiste, un ingrediente más.

Ya hubo varios "Coudet v. Central

De todas formas, esto del Chacho Coudet enfrentando a Central no es nuevo. Es que el hoy entrenador del conjunto millonario lo hizo ya en tres oportunidades.

Chacho3GdR En Avellaneda, el Racing de Coudet venció al Central del Patón Bauza por 2 a 0. Gustavo de los Ríos / La Capital

Y aquí un dato que juega claramente a favor del técnico y en contra de Central. En las tres veces que lo enfrentó se mantuvo invicto, con dos triunfos y un empate. Todas fueron dirigiendo a Racing.

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El primer gran cruce entre Central y Coudet fue en abril de 2018, en el Gigante, dos años después de que el Chacho dejara Arroyito. Fue por la Superliga 2017/18 y el resultado fue claramente favorable hacia el DT.

Contra el equipo de Leo Fernández

Por ese entonces el entrenador canalla era Leonardo Fernández. Su equipo cayó 2 a 0 frente a la Academia de Avellaneda con goles de Brian Mansilla y Lautaro Martínez. Como era de esperar, ese día Coudet no sólo recibió una plaqueta por parte de la dirigencia de turno, sino que se llevó una emoción enorme de Arroyito.

Casi cinco meses después, ya por la Superliga 2018/19, Central tuvo que viajar a Avellaneda, donde todavía permanecía Coudet como técnico. En Central no sucedía lo mismo, ya que al frente del equipo estaba otro histórico del club: Edgardo Bauza.

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La pulseada volvió a ganarla el hoy técnico de River. Racing se impuso por 2 a 0 con goles de Lisandro López y Augusto Solari.

El último, tamién en el Gigante

El tercer y último antecedente de Coudet enfrentando a Central fue un año después, en septiembre de 2019, por la Superliga 2019/20. Fue la única vez en la que el Canalla logró al menos sumar un punto.

Chacho4HR Coudet saluda a los hunchas en medio de la ovación que recibió en el Gigante de Arroyito. Héctor Río / La Capital

Ese equipo de Central era dirigido por Diego Cocca y, como se esperaba, Coudet volvió a recibir el cariño por parte de los hinchas. Fue 1-1 con goles de Lucas Gamba para Central y de Lisandro López para Racing.

Hoy el contexto es otro. Hay un partido de corte eliminatorio de por medio, nada menos que una semifinal, con un Coudet que muchas veces sonó en Arroyito, pero nunca pudo concretar su regreso y que resolvió todo, rescisión de contrato mediante, para tomar la posta que en River había dejado el Muñeco Gallardo.

Central, Coudet y una semifinal en el medio. Un cruce especial por la estrecha relación que hay entre las partes.