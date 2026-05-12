Los concentrados en Central: Marco Ruben va por su segunda citación de manera consecutiva

El entrenador canalla no tocó nada y tendrá a disposición frente a Racing a los mismos 23 que había convocado en el partido anterior, contra el Rojo

Jorge Almirón quedó más que satisfecho por el rendimiento de Central frente a Independiente. El DT confía más que nunca.

En Central la cosa marcha bien y, mientras siga todo así, la idea es tocar lo menos posible. Jorge Almirón quizá introduzca alguna variante en el equipo (eso se conocerá recién una hora antes del partido), pero en la lista de concentrados todo está como era entonces y figura nuevamente Marco Ruben .

El cuerpo técnico canalla no obvió ni un solo nombre de la lista de 23 convocados con los que el Canalla afrontó el choque por los octavos de final frente a Independiente. Así sucederá ahora contra Racing.

Eso se da también porque el plantel tuvo la gran fortuna de no sufrir lesiones en el último partido. Por ahí de quien se dudaba un poco era de Enzo Giménez , ya que el paraguayo debió ser reemplazado en el entretiempo por fuerza mayor, pero lo vieron en condiciones y por eso figura nuevamente entre los convocados.

De todas formas, esto que parece una muy buena noticia reafirma también un dato negativo: que Jaminton Campaz ni Julián Fernández están recuperados de sus respectivas lesiones musculares, por lo que seguirán fuera del equipo.

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El segundo consecutivo de Marco Ruben

Y en esa lista, el que aparece por segundo partido consecutivo es Marco Ruben, quien viene de estar en el banco frente al Rojo, aunque no pudo sumar minutos. La intención es que esté justo a sus compañeros, no sólo en los entrenamientos, sino también en los partidos.

Marcoo Marco Ruben, el máximo goleador en la historia de Central, está a la espera de volver a sumar minutos. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

De no surgir ningún imprevisto, Ruben tendrá de aquí hasta la finalización del semestre la chance de jugar sus primeros minutos tras lo que fue la vuelta de su segundo retiro. El Canalla tiene este partido contra Racing y seguro dos más, ambos por la Copa Libertadores: ante Universidad Central de Venezuela e Independiente del Valle de Ecuador. Podría jugar uno o dos encuentros más por el torneo local, dependiendo de cómo le vaya contra Racing.

Lo concreto es que Almirón vuelve a tener a todos a disposición, con el cansancio lógico que implica el jugar cada tres días, además de la doble competencia por la Copa Libertadores. Así, sin bajas, el DT y su equipo de trabajo irán, junto a los futbolistas, por un nuevo paso en el campeonato local.

Poco y nada en la última práctica

En el último entrenamiento previo al partido no hubo ningún trabajo futbolístico, seguramente como consecuencia del gran desgaste que viene haciendo el equipo. No obstante, habría un pequeño cambio que podría aparecer entre los once.

La presencia de Alejo Veliz, al menos hacia afuera, es una de las que más posibilidades tendría. Es que Veliz es el centrodelantero titular y si le toca ingresar (ante Independiente fue al banco) no debiera resultar extraño. En tanto, Enzo Giménez se mantendría entre los once.

El probable de Central sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra; Enzo Giménez, Guillermo Fernández y Vicente Pizarro; Ángel Di María y Alejo Veliz.

Los convocados por Almirón

Almirón apostó nuevamente por los 23 futbolistas que había citado para el último encuentro. Ellos son Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Emanuel Coronel, Elías Verón, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Luca Raffin, Gastón Ávila, Carlos Quintana, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Federico Navarro, Guillermo Fernández, Enzo Giménez, Santiago Segovia, Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Fabricio Oviedo, Enzo Copetti, Alejo Veliz y Marco Ruben.