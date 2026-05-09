Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Uno de los titulares del canalla no estuvo en el equipo, aunque la confirmación del mismo llegará este mismo domingo, una hora antes del partido

Enzo Copetti apareció entre los once de Central, pero no en lugar de Campaz, como se preveía, sino por Alejo Veliz.

Jorge Almirón probó el equipo de Central que este domingo irá en busca de los cuartos de final ante Independiente.

Central ultima detalles para el partido frente a Independiente por los octavos de final del torneo Apertura y el último entrenamiento del Canalla vino con novedades. Es que en el equipo que paró el técnico Jorge Almirón no estuvo uno de los futbolistas titulares.

Por supuesto no hay nada confirmado por parte del entrenador, pero ese jugador que no estuvo entre los once es Alejo Veliz . Queda la duda de si irá al banco o si tuvo algún problema físico. Se esperaba la lista de concentrados y en la misma (fue publicada alrededor de las 20.30) Veliz es uno de los 23 citados por el DT.

Con esta convocatoria, se puede decir que Almirón tendría pensado cambiar el centrodelantero, ya que, a priori, no hay ninguna molestia en el medio.

Enzo Copetti apareció entre los once de Central, pero no en lugar de Campaz, como se preveía, sino por Alejo Veliz.

De acuerdo a este último entrenamiento, serían dos las variantes respecto a los once que vienen de jugar por Copa Libertadores, frente a Libertad de Paraguay. Uno de ellas es el de Franco Ibarra por el lesionado Jaminton Campaz, mientras que el otro es el Enzo Copetti por Alejo Veliz.

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El resto fueron los mismos que los que actuaron el pasado martes en el Gigante de Arroyito. No obstante, con estos nombres habrá que ver cuál será el esquema. De seguir con el 4-2-3-1, Ángel Di María debiera recostarse sobre la banda izquierda.

El probable de Central

A la espera de la confirmación, que llegará recién una hora antes del inicio del partido, el equipo que Almirón probó este sábado en Arroyo Seco y el que más chances tiene de jugar sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández y Ángel Di María; Enzo Copetti.