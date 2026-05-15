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Regional del Litoral: Jockey Club-Gimnasia y otros partidos que sobresalen

Se juega la sexta fecha con un partido bárbaro en las Cuatro Hectáreas y el de Duendes en Las Delicias. Old Resian enfrenta al líder, Crai

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

15 de mayo 2026 · 18:44hs
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Gimnasia y Duendes

Marcelo Bustamante

Gimnasia y Duendes, en la fecha anterior, que significó la derrota del entonces líder y el ascenso del Fantasma a la posición de escolta del Regional del Litoral.

El Top 10 del Regional del Litoral avanza. Este sábado, desde las 16, se disputará la sexta fecha del torneo donde está en juego la Copa Banco Macro, jornada en la que sobresale el clásico entre Jockey Club Rosario y Gimnasia, que se disputará en las Cuatro Hectáreas con el arbitraje del internacional Damián Schneider.

No menos atractivo es el partido que jugarán en el barrio Las Delicias Duendes y Estudiantes, bajo la supervisión de Federico Longobardi. El Fantasma viene de bajar al entonces líder Gimnasia y se ubicó escolta. Por eso GER buscará reaccionar rápido en su visita a Jockey, que ganó el último fin de semana su primer partido.

Los otros partidos y posiciones del Regional del Litoral

Muy cerca de allí, Universitario recibirá en su Quinta a Paraná Rowing, donde el uruguayo Abi Saab Amen será el encargado de impartir justicia.

Crai, líder, recibirá al último Old Resian y Jockey Club Venado Tuerto hará lo propio con Santa Fe Rugby. Juan Moyano y Juan Vega son los árbitros designados de estos partidos.

>> Leer más: Gimnasia-Duendes, uno de los clásicos locales distintos del Regional del Litoral y con mucho en juego

Posiciones: 1) Crai, 19 puntos; 2) Duendes, 18; 3) Estudiantes, 17; 4) GER, 15; 5) Santa Fe RC, 14; 6) Jockey Club VT y Universitario, 11; 8) Jockey Club Rosario, 9; 9) Paraná Rowing y Old Resian, 6.

La Segunda División se las trae

También se disputará la 5ª fecha de Segunda en la que Logaritmo, puntero, recibirá a La Salle (Pablo Belén). Alma Juniors, el otro líder, visitará a Universitario SF (Emilio Traverso). Provincial enfrentará a Tilcara (Pablo Solari), Los Caranchos a Regatas & Belgrano (Bruno Masetti), Gimnasia de Pergamino a Los Pampas (Joaquín Díaz) y Círculo Rafaelino con Cha Roga (Leonardo del Río). Posiciones: 1) Alma Juniors y Loga 19 puntos; 3) Provincial 17; 4) Universitario SF 16; 5) Los Caranchos y C. Rafaelino 15; 7) Tilcara 10; 8) Regatas/Belgrano (SN) 6; 9) Los Pampas y La Salle, 2; 11) Gimnasia (P) 1; 12) Cha Roga 0.

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