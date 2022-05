Central hace cuentas: el Gato Avila es buscado en varios frentes

Leandro Somoza hizo una lista donde pidió tres jugadores para reforzar al plantel de Central. En primera línea solicitó el arribo de un zaguero central zurdo. Luego clamó por un volante central y por un delantero. Por el momento deberá seguir esperando. Aunque en materia defensiva el entrenador ahora posicionó la mirada sobre un futbolista que vistió la casaca auriazul bajo el mandato de Cristian González: Gastón Avila. El dato que sobresale no es el interés por sumarlo. Es la compleja gestión a la que se enfrenta la dirigencia. El jugador está en Boca y se coronó hace un puñado de días campeón de la Liga Profesional tras derrotar a Tigre en Córdoba. El Gato no sería tenido en cuenta por Sebastián Battaglia para la próxima campaña y por eso el Flaco hizo un sondeo en la Ribera para ver si puede repatriarlo. Del otro lado del mostrador se mostraron abiertos y dispuestos a negociar una cesión temporaria. Con pautas en azul y oro, claro está. Y una de ellas es un préstamo con cargo, que en los primeros diálogos informales no está al alcance de la tesorería de Arroyito. A eso hay que sumarle que tanto desde Capital Federal como del entorno del futbolista rosarino le afirmaron a este medio que el xeneize ya recibió en mano varias propuestas formales por un préstamo de instituciones locales como del exterior lo que generó un dolor de cabeza extra en el universo canalla. Sin embargo, la directiva centralista buscará diseñar un plan en pos de satisfacer al técnico cuanto antes. Es más, tienen intenciones de sellar algún arribo esta misma semana.